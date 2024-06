71 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Coco Emilia avait médiatisé en 2022 sa rupture avec Francis Mvemba. Mais, coup de théâtre en 2024, une vidéo montre le couple très amoureux sur la toile. Face aux critiques, les deux tourtereaux ont répondu aux détracteurs.

Francis Mvemba et Coco Emilia répondent à la polémique sur leur réconciliation

Une vidéo amoureuse du congolais Francis Mvemba et de la camerounaise Coco Emilia est devenue rapidement virale le lundi 10 juin sur les réseaux sociaux. Le couple, lors d’une virée nocturne, a montré aux yeux du monde que le bonheur est de nouveau dans leur cœur. Dans les différentes séquences diffusées sur la toile, on pouvait voir les deux tourtereaux s’amouracher en train de danser sous le regard inquisiteur des autres clients du restaurant.

Cette réconciliation surprise entre le diamantaire congolais et l’influenceuse camerounaise n’a pas échappé aux nombreuses interrogations des internautes. Bien que Biscuit de Mer ait crié haut et fort il y a deux ans qu’elle ne soit plus en couple avec le père de sa fille. Dans cette polémique suscitée par ce rapprochement entre les deux tourtereaux, c’est la femme d’affaires camerounaise qui a réagi en premier à ses détracteurs. ‘’Je n’ai rien à foutre de vos avis. Que les gens s’intéressent à leur propre vie au lieu de parler de la mienne. Il y a toujours des hauts et des bas dans un couple. J’aime mon mari, nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire. Nous nous sommes unis pour cette vie et au-delà, et plusieurs femmes n’ont pas réussi à lui passer la bague au doigt’’, répond-t-elle. Avant de les mettre en garde : ‘’C’est le père de ma fille et de mes futurs enfants. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Je ne le quitterai pour rien au monde’’.

Francis Mvemba n’a pas mis aussi assez de temps pour sortir du silence face aux nombreuses critiques des internautes sur son compte Snapchat. ‘’Émilia, je t’ai trouvé avec le statut de Mlle, je t’ai donné le statut de madame et ton prochain sera soit veuve, soit décédé, jamais divorcé donc ne me fatigue plus avec tes jalousies tôt le matin-là !! Tu vas rester mariée de gré ou de force. Je ne veux plus entendre ni lire le mot divorce sur mon mariage. J’ai vu des frères et sœurs, qui se réjouissent soit disant de la fin de mon mariage ! On t’avait dit, on t’avait parlé. Ils sont contre mon mariage, ils sont revenus m’appeler, ton mariage ça va ? J’ai dit, ça va très bien ! Si tu veux que mon mariage tombe, ça ne tombera pas, de mon vivant, je vais garder ma femme, tant que je vivrai, je garderai ma femme, laissez-moi tranquille’’, réagit-il.

‘’(…) Pour ceux qui sont trop fâchés, veuillez me trouver en face physiquement. Emilia vous gère sur les réseaux, moi physiquement’’, a-t-il ajouté.

Le diamantaire congolais avait clairement affiché sa volonté de sauver son mariage lorsqu’il avait été interviewé sur l’émission ‘’Life Week-end’’, sur Life TV. Cette réconciliation ne devrait donc pas étonner.