L’organisation des élections présidentielles fait couler beaucoup d’encre au Mali. Après l’intervention des associations et certains partis politiques pour le retour à l’ordre constitutionnel, le premier ministre Choguel Maïga monte au créneau et crache les vérités.

Choguel Maïga révèle : Pas d’élections sans sécurité au Mali

Les menaces terroristes provoquées par l’expansion du djihadisme dans le Sahel, ont amené les pays de l’AES à orienter leur action vers la sécurité. Ainsi, face à cette situation, le Mali met en avant la priorité à la sécurité nationale avant la tenue des élections présidentielles.

Sécurité, emplois des jeunes : une priorité pour les pays de l’AES

En effet, le gouvernement malien dirigé par un régime militaire, tout comme le Niger et le Burkina Faso, considère que la principale priorité est de garantir la sécurité des citoyens face à la menace terroriste sévissant dans la région du Sahel. Ainsi, pour atteindre cet objectif, les autorités se concentrent sur l’élimination du terrorisme et la création d’emplois pour les jeunes afin de lutter contre le fléau à la source.

Dans cette optique, le premier Ministre malien, Choguel Maïga, affirme qu’avant de penser à organiser des élections présidentielles, il est impératif de résoudre d’abord les problèmes sécuritaires du pays. «Aussi longtemps qu’on n’aura pas réglé la question de l’insécurité, aller aux élections, c’est juste un discours. Il faut du temps pour reconstruire notre pays», a déclaré le premier ministre.

En réalité, le premier Ministre a montré que la priorité du régime militaire est l’intérêt supérieur du pays, plutôt que de satisfaire des ambitions personnelles. Il insiste sur le fait que les élections ne sont pas une fin en soi et que leur tenue ne résoudra pas automatiquement les problèmes du pays. Il a cité l’exemple d’Haïti pour illustrer ses propos, montrant que malgré de nombreuses élections, le pays n’a pas réussi à atteindre la stabilité.

Choguel Maïga affirme également que les élections ont contribué à diviser le Mali et que cette division est ce que souhaitent les puissances occidentales. En plus, il a critiqué ainsi l’importance accordée aux élections comme solution aux problèmes du pays. Par ailleurs, les observateurs panafricains invitent les Maliens à prendre en compte les observations de leurs dirigeants et à rester unis derrière eux dans la lutte contre le terrorisme. Cette initiative a pour but de construire un pays de paix, uni et réconcilié pour ses habitants.