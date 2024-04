77 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Actuellement à la Mecque dans le cadre de la « Oumra, le candidat malheureux à la présidentielle, Amadou Ba a prié pour la paix et la stabilité de son pays ainsi que pour le succès du nouveau président élu, Bassirou Diomaye Faye.

Au-delà des rivalités : L’appel à l’unité d’Amadou Ba envers le nouveau président du Sénégal

« Depuis la sainte ville de La Mecque où je me trouve pour accomplir la Oumra, je prie pour la paix et la stabilité de notre cher pays. Je renouvelle mes vœux de succès les plus sincères au président de la République Bassirou Diomaye Faye qui vient de prendre fonction. Que Dieu bénisse le Sénégal » a posté l’ancien Premier ministre, Amado Ba.

Pour rappel, le candidat malheureux était sorti deuxième à l’issue de la présidentielle du 24 mars 2024. Il faut noter qu’Amadou Ba. n’est pas la seule personne à souhaiter un mandat agréable au nouveau président élu. En dépit, toutes ces démonstrations de soutien contribuent à renforcer l’unité et la cohésion sociale. Espérons que ces prières se concrétisent par une période de progrès et de prospérité pour le Sénégal sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye.