78 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Marc Brys est le nouvel entraîneur du Cameroun. Le technicien belge de 61 ans succède à Rigobert Song après deux ans à la tête de l’équipe nationale.

Lions Indomptables du Cameroun : Marc Brys succède à Rigobert Song

Le Cameroun tient le successeur de Rigobert Song Bahanag. Ce mardi 2 avril, le ministère des Sports et de l’Eduaction physique a annoncé la nomination de Marc Brys au poste de sélectionneur-Manager. Le Belge de 61 ans sera assisté de Joachim Mununga et Giannis Xilouris.

Pour l’heure, on ne connaît pas encore les détails du contrat du nouveau sélectionneur. Mais on sait tout de même qu’il va qualifier les Lions Indomptables pour la CAN Maroc 2025 et la Coupe du monde 2026. Plusieurs anciens footballeurs camerounais figurent dans le nouveau staff technique.

C’est une nouvelle ère qui s’ouvre pour le footballeur camerounais qui a enregistré des contre-performances ces dernières années malgré ses nombreux talents à l’image du gardien André Onana et de l’attaquant Bryan Mbeumo.

Communiqué du ministre Narcisse Mouelle Kombi