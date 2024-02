Le gouvernement italien a annoncé ce mardi 27 février, la libération de trois de ses ressortissants enlevés en mai 2022 au Mali.

Rome annonce la libération de trois ressortissants italiens au Mali

Trois Italiens (un homme, son épouse et leur fils) avaient été enlevés en mai 2022 dans le sud de Bamako, capitale du Mali. Ce mardi 27 février, le gouvernement italien a annoncé leur libération dans la nuit du 26 au 27 février.

« Cette nuit, trois citoyens italiens ont été libérés, Rocco Langone, son épouse Maria Donata Caivano et son fils Giovanni Langone, enlevés le 19 mai 2022 » au sud-est de la capitale Bamako, indique le communiqué. Selon Rome, leur libération a été rendue possible grâce au travail des services secrets italiens et « aux contacts avec des personnalités tribales et avec les renseignements locaux ».

« Je tiens à exprimer mes plus sincères félicitations pour la libération de nos trois compatriotes kidnappés en 2022 au Mali : Rocco Langone, son épouse Maria Donata Caivano et leur fils Giovanni. Et de remercier l’AISE pour son travail extraordinaire qui, de concert avec le ministère des Affaires étrangères, a permis ce résultat difficile », a réagi Giorgia Meloni, la présidente du conseil italien.

Rome précise que les trois ex-otages se portent bien et devraient être rapatriés ce mardi en Italie. Le rapt avait été perpétré par des hommes armés du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jnim), une alliance jihadiste affiliée à al-Qaïda.