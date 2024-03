La mort a encore frappé le monde cinématographique africain et particulièrement nigérian. L’acteur Amaechi Muonagor est décédé le dimanche 24 mars à la suite d’une longue maladie à l’âge de 63 ans.

Quatre semaines après le décès de Mr Ibu, un autre comédien nigérian rappelé à Dieu

L’industrie cinématographique nigériane est à nouveau endeuillée. Au début du mois de mars, la grande famille du cinéma de Nollywood perdait l’une de ses icônes en la personne de John Okafor alias Mr Ibu. Le célèbre comédien nigérian a été emporté par plusieurs maux. D’abord atteint de diabète, d’une insuffisance rénale et amputé d’une jambe, c’est à la suite d’un arrêt cardiaque que l’acteur de 63 ans a été rappelé à Dieu.

Aujourd’hui, c’est un autre monstre du cinéma nigérian du nom de Amaechi Muonagor qui a fossé à jamais compagnie à ses collègues et au monde du cinéma africain. L’acteur de cinéma de 62 ans est décédé le dimanche 24 mars à la suite d’une longue maladie. Le vétéran de Nollywood a eu une longue carrière dans le cinéma. Il souffrait d’ailleurs de problèmes rénaux, de diabète et d’un accident vasculaire cérébral.

Il a joué dans plusieurs films qui ont fait sa popularité auprès des téléspectateurs nigérians et africains. Notamment Taboo 1 (1989), Aki and Pawpaw, Karishika (1998), Igodo (1999) et Aki na Ukwa (2002). Mais, avant de lancer définitivement dans le 7ème art, le comédien a étudié l’économie et obtenu son diplôme en 1987. Après son service militaire, Amaechi Muonagor a commencé à travailler pour la News Agency of Nigeria en 1989. Le célèbre acteur laisse derrière lui quatre enfants et une épouse Hope Chikodi Muonagor inconsolables.