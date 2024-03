Les acteurs du cinéma nigérian pleurent depuis samedi 2 mars soir, le décès de l’un des leurs à la personne de John Okafor alias Mr Ibu. Quelques heures après sa disparition, sa fille adoptive a récupéré son compte Tik-Tok et supprimé toutes ses vidéos.

La fille de l’acteur Mr Ibu récupère son Tik-Tok et supprime tout après son décès

Le monde du cinéma africain et principalement celui du Nigéria a été bouleversé par le décès le samedi 2 mars soir de l’acteur de Nollywood, John Okafor plus connu sous le nom de Mr Ibu. Atteint de diabète et d’une insuffisance rénale, l’acteur de 63 ans avait été amputé d’une jambe. Sorti de l’hôpital il y a quelque, le célèbre comédien nigérian n’a pas survécu.

Mais, incroyable que cela puisse paraître, moins de 24 h après le rappel à Dieu de Mr Ibu, sa fille adoptive Jasmine Chioma Okekeagwu, a récupéré son Tik-Tok qui compte plus de 1 millions de followers. Cette dernière a changé le nom, la photo de profil et supprimé toutes les vidéos de l’acteur. Il y a quelques années, un conflit avait opposé Mr Ibu et son épouse Stella.

Elle avait accusé la fille adoptive du comédien de gérer tous ses réseaux sociaux car il ne se souvient pas de son mot de passe. Elle utilise ses pages pour renforcer son influence en ligne. Elle a fait que Jasmine manipule Mr Ibu et entretenait même une aventure amoureuse avec lui. Des allégations que l’acteur avait vigoureusement nié. De plus, avec la complicité de son fils Daniel Onyeabuchi Okafor, la fille adoptive avait fait main basse sur le compte bancaire et volé une forte somme d’argent.