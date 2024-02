Après plusieurs années en train de faire tourner en rond tout le monde, Koffi Olomidé a finalement avoué sa relation amoureuse avec Cindy Le Coeur. Cette liaison qui dure depuis des années a été dévoilée au cours d’une interview sur YouTube.

Koffi Olomidé à Cindy Le Coeur : ‘’Voilà elle est moi, je suis elle’’

Un journaliste a réussi à sortir des vers du nez de Koffi Olomidé au sujet de sa romance avec Cindy Le Coeur. Bien vrai que les soupçons s’amplifient dans le milieu, le chanteur congolais et sa cheffe d’orchestre ont toujours gardé la loi de l’omerta. Cette situation a même crée des problèmes dans la famille du Grand Mopao. Il a divorcé de sa femme Aliya et sa fille aînée Didistone et lui ne se parlent plus depuis des années.

Aujourd’hui, ce qui était une simple rumeur s’est avéré vérifier avec l’interview du boss du Quartier Latin sur YouTube qu’il a accordé le mardi 20 février au journaliste Mannher dans son émission ‘’Face à Mannher’’. Koffi Olomidé à cœur ouvert a affirmé haut et fort qu’il entretient depuis plusieurs années maintenant une relation amoureuse avec Cindy Le Coeur. ‘’Ce n’est plus du tout une employée. Je dirai même que c’est son entreprise (..) Elle peut révoquer quelqu’un, elle peut engager quelqu’un’’, affirme-t-il. Avant de continuer : ‘’On n’a pas de contrat. On a un contrat de cœur. Voilà elle est moi, je suis elle’’.

Outre sa liaison confirmée avec Cindy Le Cœur, d’autres sujets importants ont été abordés par Koffi Olomidé. Il a parlé d’une main noire dans l’annulation de son concert en 2021 et également du report d’un autre spectacle en cette année 2024 au stade de France. ‘’J’ai été dans un endroit plus grand qu’Arena pour jouer à Paris, on a demandé le CV, le CV, le parcours de l’artiste, tout était nickel, mais on nous a fait attendre, après quelques mois, on a dit que l’artiste ne peut pas jouer car il a des histoires…’’, dit-il. Le roi du Tchatcho a révélé aussi que son ancien label Goldman Entertainment a fait main basse sur son album ‘’Légende Vol.2’’.