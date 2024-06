74 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Visite surprise du président Bassirou Diomaye Faye au marché artisanal de Soumbédioune. Il est apparu dans le centre commercial au grand bonheur des commerçants qui n’ont pas gagné leur joie.

Le président Faye était la grande attraction du marché Soumbédioune ce lundi 10 juin 2024. Les commerçants et les usagers qui ne l’attendaient pas à cet endroit ont immortalisé le moment. Il a été chaleureusement accueilli par la foule qui a dû abandonner momentanément ses occupations.

Le chef de l’Etat a eu quelques minutes d’échanges avec des commerçants autour de leurs produits. Il s’était notamment intéressé aux produits proposés par un vendeur de sac. Il s’était rendu aussi sur le point de vente de moutons de la bergerie Galoya.

Le président a exprimé sa fierté après cette descente sur le terrain. « Fier du savoir-faire sénégalais et de nos artisans talentueux. Encourager la consommation locale est essentiel pour notre développement », a-t-il indiqué.

Pour rappel, le village artisanal de Soumbédioune a été créé en 1961. Situé au quartier de la Médina de Dakar sur la corniche ouest, ce centre commercial fait la promotion de l’artisanat sénégalais en exposant les produits des hommes et des femmes qui produisent au quotidien des œuvres d’arts. Au village artisanal de Soumbédioune, on retrouve un peu de tout : des statues, des objets utiles en bois, des sacs, porte-documents, porte-monnaies, sous-mains de bureau et bien d’autres.