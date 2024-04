77 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Sans grande surprise, Ousmane Sonko est nommé Premier ministre par le président Bassirou Diomaye Faye par décret n°2024-921 du 02 avril 2024 . L’information a été partagée avec la presse cette nuit au palais de la présidence par le nouveau président élu.

Sénégal : Ousmane Sonko devient le chef du gouvernement

Ousmane Sonko prend les rênes du nouveau gouvernement pour servir auprès de Bassirou Diomaye Faye. cet acte majeur du président de la République répond à l’article 49 de la Constitutions qui stipule : « Le président de la République nomme le Premier Ministre et met fin à ses fonctions. Sur proposition du Premier Ministre, le président de la République nomme les Ministres, fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions ».

Juste après la cérémonie d’investiture, des indices montraient déjà que Sonko va se retrouver dans l’équipe de gestion. Après le retrait des invités, il s’est rendu au palais de la présidence. Un peu plus tard dans la soirée, Ousmane Sonko a été aperçu aux côtés de Bassirou Diomaye Faye qui recevait le Directeur général de la Société financière internationale (SFI), Makhtar Diop. Fin donc du suspens et des supputations, Ousmane Sonko sera bel et bien impliqué dans la gestion active du pays.

Chef du Gouvernement, Ousmane Sonko va maintenant formé son équipe qui sera validée par le président de la République. Selon l’article 57 de la Constitution, « le Premier Ministre dispose de l’administration et nomme aux emplois civils déterminés par la loi. Il assure l’exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l’article 43 de la Constitution. Les actes réglementaires du Premier Ministre sont contresignés par les membres du Gouvernement chargés de leur exécution. Le Premier Ministre préside les Conseils interministériels. Il préside les réunions ministérielles ou désigne, à cet effet, un Ministre. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres ».