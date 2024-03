Au Sénégal, lors des tensions liées au report des élections présidentielles, plusieurs dégâts ont été observés. De la même manière, des morts et des violences de tout genre ont été constatés. Dans le lot des victimes, la journaliste Maïmouna Ndour Faye a été agressée. Face cet aspect ignoble, le président Macky Sall condamne cet état de choses.

Macky Sall condamne les violences faites à l’endroit de la journaliste Maïmouna Ndour Faye au Sénégal

Le président Macky Sall a condamné les violences faites à l’endroit de la journaliste Maïmouna Ndour Faye lors des manifestations dans le cadre du report des élections présidentielles au Sénégal. Les actes de violence contre les professionnels des médias sont inacceptables et constituent une menace directe à la liberté de la presse selon le président.

En effet, la réaction ferme du président Macky Sall montre l’importance de protéger la liberté d’expression et la sécurité des journalistes. Ainsi, la condamnation de cet acte et l’engagement à traduire les responsables en justice envoient un message fort sur la volonté de l’État de garantir la sécurité des professionnels des médias. « Aucune forme de violence ne saurait être tolérée, et les responsables de cette agression devront répondre de leurs actes devant la justice.» martèle le président.

Par ailleurs, il est crucial que de telles agressions soient traitées avec la plus grande sévérité pour dissuader de futurs incidents similaires et protéger l’intégrité des médias. Espérons que des mesures concrètes seront prises pour assurer la sécurité des journalistes et prévenir de tels incidents à l’avenir.