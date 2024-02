Le président sortant, Macky Sall, justifie sa décision du report des élections présidentielles au Sénégal. Cette justification a été mise à la vue du public après la réunion entre les autorités du gouvernement qui a eu lieu le jeudi 08 février 2024.

Report des élections présidentielles au Sénégal : Macky Sall évoque les motifs

Le président Macky Sall met en avant le fait qu’il a renoncé à un troisième mandat, soulignant que lier sa décision à une volonté de rester au pouvoir serait « insensé ». Selon lui, la prolongation de son mandat est justifiée par le besoin d’éviter des tensions et des divisions, en particulier en raison de désaccords potentiels entre l’Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel sur la vérification des parrainages.

Malgré les pressions de la communauté internationale, le président Macky Sall maintient la date des élections présidentielles au 15 décembre 2024 et continue le dialogue avec les acteurs politiques du pays.

En clair, cette situation pourrait susciter des débats et des préoccupations quant au respect des principes démocratiques et du calendrier électoral. La communauté internationale réagira certainement à cette décision qui semble être controversée à celle de la CEDEAO et d’autres organisations.