Coupé-décalé: L'artiste burkinabè Imilo le chanceux retourne aux sources

L'icône du Coupé décalé au Burkina Faso, Imilo le chanceux, a exprimé sa reconnaissance à son tout premier producteur. Ce qu'il s'est passé.

L'artiste Imilo le chanceux est incontestablement le leader du Coupé décalé au Burkina Faso. Né en Côte d'Ivoire, précisement à Tiassalé où il a passé la majeure partie de son enfance, c'est donc dans cette ville située au sud de la Côte d'Ivoire qu'il a affuté ses armes en tant que danseur au ballet municipal de ladite localité avant de rejoindre le BurKina Faso dans les années 2000.

Une fois au pays, Le fils du Continent (comme il se fait appeler) n’abandonne pas sa passion première qui est la danse. Après avoir appris aux cotés d'artistes de renom tels que Floby, Wendy et bien d’autres, Ilboudo Emile, son nom à l’Etat vivil, se lance ensuite dans le métier de Disc Jocker.

Il est recruté en 2009 avec 3 autres dj par une maison de production dénommée '' d'Eurof production '' à la suite d’un concours d’Atalaku qui avait mis en compétition plus de 60 Disc Jockeys. Les 4 autres lauréats vont donc former le groupe ''Les villageois '' qui sera accompagné par la maison de production.

Ce sera le début d'une brillante carrière musicale, puisque l'artiste va entamer quelques années plus tard , une carrière solo et parvenir à se hisser au sommet de la musique urbaine au Burkina Faso et même en Afrique. Après avoir dévoilé de nombreux singles à succès tels que Wassa Wassa, Talaba, Attrapez attrapez, Soukini et bien d'autres, il connaît un grand succès et effectue plusieurs tournées à travers l’Afrique, l'Europe et l’Amérique.

L'artiste qui garde la tête sur les épaules, a récemment dévoilé un nouvel album intitulé ”Intégration". Un album de 20 titres dans lesquels on retrouve plusieurs styles musicaux et des collaborations artistiques avec de grands noms de la musique burkinabè et africaine comme Floby, Dicko Fils, Fanicko, Soul Bang’s, Mawndoé, Chidinma, Kérosène Abarango et bien d’autres.

Un album qu'Imilo le chanceux a tenu à présenter à son tout premier producteur qui a favorisé son entrée sur la scène musicale au Burkina Faso.

'' Je suis passé présenter mon Album au fondateur d'Eurof production, le tout 1er producteur d'Imilo DJ, celui-là même qui m'a donné la chance d'exercer en tant qu'artiste chanteur. L'époque des villageois ( Zino DJ ; Tabali ; Bebi et Imilo DJ). 10 ans après, il m'a dit qu'il ne peut qu'être fier de moi, fier de mon parcours. Par la même occasion, pour m'encourager, il achète 100 exemplaires de notre album #INTEGRATION. Merci Mr Issouf Rouamba. Merci pour cette chance que tu m'as donnée. Merci de croire en moi. Aujourd'hui je suis imilo Lechanceux le fils du Pays, Mister intégration'', a-t-il écrit sur sa page Facebook ce samedi matin.