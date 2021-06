Jean Jacques Kouamé (JJK) salue le retour de Gbagbo et félicite Ouattara

L’ancien chanteur Coupé-décalé reconverti en homme d’affaires, Jean Jacques Kouamé dit JJK, s’est prononcé sur le retour de Laurent Gbagbo à Abidjan.

Jean Jacques Kouamé dit JJK: ‘’Nous attendons avec impatience le retour des autres exilés et prisonniers politiques‘’

L’ancien chef d’Etat ivoirien, Laurent Gbagbo, est enfin de retour en Côte d’Ivoire depuis jeudi 17 juin après 10 années d’absence. La journée du jeudi 17 juin restera une date gravée dans les mémoires, qui aura vu des milliers de partisans du Woody de Mama, déferler à l'aéroport d'Abidjan Port-Bouet pour accueillir leur leader. A son arrivée, Laurent Gbagbo s’est incliné devant la mémoire de ses proches décédés pendant son absence. «Je suis arrivé avec les yeux en larmes parce que je n’étais pas là quand ma maman est décédée. Je n’ai pas été là pour l’honorer une dernière fois. Sans elle, je ne serais pas Docteur (en histoire, Ndlr) et président de la République. Sangaré a organisé les funérailles de ma mère. Mon Ami, mon frère, ne m'a pas aussi attendu pour que je lui dise merci, il s'en est allé (...) Je demanderai au SG (Assoa Adou, secrétaire général du FPI, Ndlr) de me donner quelques jours pour pleurer les morts (...)‘’, a-t-il indiqué tout en affichant néanmoins sa joie de retrouver son pays.

‘’Je sais que je suis ivoirien, mais en prison j'ai su que j'appartenais à l'Afrique. Je suis heureux de retrouver la Côte d'Ivoire. Je suis heureux de retrouver l'Afrique. Je suis votre soldat, je suis mobilisé... Merci pour votre ténacité. Je suis heureux d'être là. Je suis heureux de retrouver la Côte d'Ivoire et l'Afrique...", a-t-il fait savoir. Le retour de Laurent Gbagbo à Abidjan continue de susciter de nombreuses réactions. Et l’ancien boucantier reconverti en homme d’affaires, Jean Jacques Kouamé alias JJK, s’est également invité dans le débat.

‘’La paix est un bien précieux, objet de notre espérance auquel aspire toute l’humanité. Merci Seigneur d’avoir tout orchestré pour le retour de ton fils, le président Laurent Gbagbo. Merci au Président de la République, son excellence Alassane Ouattara, et à toutes ces personnes qui ont contribué de près ou de loin pour le couronnement de cet acte décisif de réconciliation. Nous attendons avec impatience le retour des autres exilés et prisonniers politiques pour une Côte d’Ivoire unie et indivisible‘’, a-t-il écrit sur sa page Facebook.