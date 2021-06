Biographie Pascale Guei-Ecaré, Initiatrice De Excelle !

Expert-Comptable Diplômée de l’Académie de Paris IIe de France, Pascale Guei-Ecaré est ivoirienne et née à Abidjan en Avril 1980. Elle est actuellement Administrateur Général de CI-EXCELSIOR, Cabinet de Conseil, d’Audit et d’Expertise comptable en Côte d’Ivoire. Pascale est également Ingénieur des Etudes Comptables Supérieures de l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INPHB) de Yamoussoukro -l'une des écoles les plus prestigieuses de Côte d'Ivoire.

Engagement professionnel de Pascale Guei-Ecaré

Après un bac C (mention Assez bien) obtenu au Lycée Sainte Marie de Cocody, à Abidjan, elle est orientée en classes préparatoires commerciales de l’INPHB de Yamoussoukro où elle obtient avec brio son ticket d’entrée en cycle ingénieur, elle obtient son diplôme d’Ingénieur des Etudes Comptables Supérieures en 2003. A partir de 2002, Pascale intègre le Cabinet Deloitte & Touche Côte d’Ivoire, l’un des quatre grands cabinets internationaux d’audit et de conseil (Big 4) en qualité de stagiaire pré-emploi. Après cinq (5) années, elle devient Superviseur Audit. En 2008, elle quitte Deloitte & Touche Côte d’Ivoire pour le Groupe Atlantique Telecom où elle exerce comme Auditeur Interne Groupe.

Pascale Guei-Ecaré est débauchée par MAS International en tant que Manager financier. Puis, à compter de Mars 2009, elle rejoint KPMG Côte d’Ivoire. Elle y passe quatre (4) ans en tant que Manager Conseil puis Manager Market. En 2013, elle est nommée Directeur Administratif et Financier puis Directeur des Opérations à ProJustice, Programme américain financé par l’USAID à Abidjan-Côte d’Ivoire, où elle obtient son Diplôme d’Expertise Comptable Français en mai 2014. Elle devient Associée du Cabinet Guei-Ecaré Pascale de Mai 2014 à Mai 2016. Depuis cette date, elle est Associée Administrateur Général du Cabinet CI-EXCELSIOR, Cabinet de Conseil, d’Audit et d’Expertise Comptable.

Elle a, pendant près d'une vingtaine d'années, exercé comme Conseil, Auditeur externe ou interne, Directeur Administratif et Financier, Directeur des Opérations, Expert-comptable, Commissaire aux comptes d’institutions internationales et d’entreprises de renom :

- Secteur privé : Deloitte & Touche CI, KPMG CI, Bolloré Africa Logistics, CFAO CI, NESTLE CI, Groupe Accor CI et Togo, Compagnie Ivoirienne d’Electricité, Orange CI, MTN CI, Groupe Atlantique Telecom, NSIA, YARA West Africa, Togo Electricité, etc.

- Secteur public : Banque Africaine de Développement (BAD), CEDEAO, PNUD, USAID, DANIDA, Port Autonome d’Abidjan, Pharmacie de la Santé Publique de Côte d’Ivoire, Bénin Télécoms, Fonds d’Entretien Routier de Côte d’Ivoire, Régie d’Assistance à l’Escale de Côte d’Ivoire, Agence Nationale d’Infrastructures Minières de Guinée, Office Nationale de l’Eau Potable de Côte d’Ivoire, CI-Energies, etc.

Pascale dispose d’une compétence multisectorielle en banques et assurances, télécommunications, distribution et services, agro-industrie, mines, projets de développement, hôtellerie, ONG et institutions internationales, secteur public, automobile, transports, énergie.

Pascale est également Enseignante à l’Université Félix-Houphouët Boigny d’Abidjan, au Centre Africain de Management et de Perfectionnement des Cadres (CAMPC), à l’Ordre des Experts-Comptables de Côte d’Ivoire, à la Chambre de Commerce Française en Côte d’Ivoire, au Centre de Préparation des Diplômes de l’Expertise Comptable d’Abidjan (CPDEC - correspondant ivoirien de l’INTEC de Paris), à l’ESAM Togo (correspondant togolais de l’INTEC de Paris). Elle a assuré des formations pour le compte de KPMG Côte d’Ivoire et Deloitte & Touche Côte d’Ivoire lorsqu’elle y travaillait.

Elle intervient régulièrement en qualité de conférencier, de panéliste ou de modérateur dans les fora, salons, conférences relatifs à l’entreprenariat et à la promotion de l’excellence en Afrique.

Elle parle couramment le français et l’anglais.

Pascale Guei-Ecare dans les engagements associatifs

Son parcours professionnel ne l’empêche pas d’avoir un parcours associatif fourni, en vue de participer activement au développement de son continent, tant sur le plan économique que sur le plan social. Mme Pascale Guei-Ecaré débute dans le milieu associatif en 1992 en tant que Membre Fondateur du Parlement des Enfants de Côte d’Ivoire. Ayant été par la suite Secrétaire Générale de la Fédération Ivoirienne de Volley Ball (FIVVB), elle démontre sa passion pour le sport, et le volleyball en particulier. Elle est aussi :

- Vice-Présidente puis Présidente de l’Association des Etudiants des Etudes Comptables Supérieures (AE-ECS) de l’INPHB de Yamoussoukro de 2000 à 2002,

- Membre du Global Revenue Assurance Professional’ Association (GRAPA) en 2008,

-2ème organisatrice de la Fédération Africaine des Experts Comptables Stagiaires (FADECS) de 2009 à 2012, puis Présidente de la Fédération Africaine des Experts Comptables Stagiaires (FADECS) d’Afrique Francophone Subsaharienne à partir de 2012,

- Vice-présidente de l’Association des Anciens des Etudes Comptables Supérieures (2A-ECS) de l’INPHB de Yamoussoukro de 2013 à 2018, Membre (et Trésorière) du Bureau Exécutif de l’Association des Alumni de l’INPHB de Yamoussoukro, en 2020,

- Présidente de la Commission « Formation, Stages et Attractivité » de l’Ordre des Experts-comptables de Côte d’Ivoire de 2015 à 2017,

- Membre Fondateur de l’Institut Panafricain des Professionnels Comptables, en 2019,

- Initiatrice de Excelle! by CI-EXCELSIOR, Programme de motivation de la jeunesse ivoirienne à faire de l’excellence son leitmotiv depuis 2019,

- Membre Fondateur de la Banque d’Amour et de Solidarité Efficace (BASE), association caritative pour faire face aux effets induits négatifs du Covid-19, en 2020.

Les distinctions de Pascale Guei-Ecaré

Pascale a reçu de nombreux prix et distinctions tout au long de son parcours scolaire et universitaire. Les plus significatifs sont les suivants :

- 2000 : Lauréat du Prix d’excellence Benianh du Major du concours national d’entrée à l’ESCAE, une école d’ingénieurs de l’INPHB de Yamoussoukro.

- Prix d’excellence de l’Association des Jeunes Résidents du Plateau, Abidjan Côte d’Ivoire.

Ouvrages et publications de Pascale Guei-Ecaré

- Proposition d’une démarche d’audit de performance des projets de développement en Afrique Francophone Subsaharienne, publié en Mai 2014 sur Bibliothique, Centre de Documentation de la Profession Comptable en France.

Pascale est Chrétienne catholique engagée. Elle est membre de la Fraternité Chrétienne Salomon, apostolat de la Communauté Mère du Divin Amour depuis 2016. Elle est également membre du Bureau Exécutif du Réseau d’Impact Chrétien (RESIC) en 2020.

Pascale est mariée et est passionnée de lecture et de musique.

Pascale Guéi-Ecaré croit profondément que le développement de l’Afrique passera par l’engagement professionnel et entrepreneurial des jeunes africains (et des moins jeunes). La valeur travail couplée à la bonne gouvernance devront permettre de rattraper le retard de l’Afrique sur les autres continents.