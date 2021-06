Concert : La chanteuse Asa promet un show féérique

Asa est à Abidjan depuis le mardi 29 juin 2021. La chanteuse nigériane qui donnera un concert live le vendredi 2 juillet 2021, promet de transmettre de la joie et de la positivité à ses fans. C'était au cours d'une conférence de presse.

Asa : "Nous allons transmettre la positivité"

Asa est à Abidjan ! La star nigériane a foulé le sol ivoirien le mardi 29 juin 2021 dans le cadre de son concert prévu le vendredi 2 juillet au Sofitel Hôtel Ivoire. Peu après son arrivée, l'auteur de la célèbre chanson "Jailer" était face à la presse. Asa n'a pas caché sa joie d'être en Côte d'Ivoire.

"Je suis heureuse. Il y a longtemps que je ne me suis pas retrouvée à Abidjan. J'adore me produire sur scène. Ce sera une soirée positive pleine d'émotions. Avec mes musiciens, nous allons transmettre de la positivité", a déclaré Bukola Elemide (du vrai nom de l'artiste).

Marie Josée Assouman, directrice d'exploitation de 2A Consulting, la structure qui organise le concert d'Asa, s'est montrée très honorée de recevoir la chanteuse de soul à Abidjan. "Asa est une fierté pour l'Afrique. C'est une artiste qu'on écoute en boucle sans se lasser. Le concert du 2 juillet est son premier concert commercial", a soutenu la collaboratrice d'Augustin Akou, le directeur général de 2A Consulting.

En effet, Asa a déjà séjourné en Côte d'Ivoire pour un concert caritatif. Selon Marie Josée Assouman, "c'est un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amateurs de bonne musique".

Pour sa part, Stéphanie Kouakou, chargée de communication de Sofitel Hôtel Ivoire, a tenu à préciser que sa structure est un mécène de la culture qui fait partie de l'ADN de la marque. Son établissement a décidé d'accompagner l'événement, car "2A Consulting a démontré son professionnalisme" en Côte d'Ivoire.

Prenant la parole, Charles, qui représentait Air Côte d'Ivoire, a rappelé que la compagnie aérienne est partenaire de l'art et de la culture depuis huit ans. "On a l'habitude d'accompagner 2A Consulting. On participera à la réussite du concert", a-t-il promis.

Au nom de Kaydan, le sponsor officiel du concert d'Asa, Kady Cissé a confié que 2A Consulting est une référence dans l'événementiel. "Quand cette structure fait venir Asa, Kaydan qui prône l'excellence ne peut que l'accompagner", s'est-elle exprimée. Il faut donc retenir qu'Asa sera en attraction le vendredi 2 juillet 2021 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan Cocody à partir de 21 h 30.