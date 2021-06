Naïma Kidjo : Découvrez la magnifique fille de la Diva Angélique Kidjo

Naima Hebrail Kidjo ( 28 ans) et sa mère Angélique Kpasseloko Hinto Hounsinou Kandjo Manta Zogbin Kidjo connue sous le nom d’ Angélique Kidjo, sont deux figures des arts; l’une dans le cinéma et l’autre, Diva de la musique béninoise et africaine.

Naïma (fille d’ Angélique Kidjo) s’affiche radieuse sur la toile

Couronnée d’un 4e Grammy, Angélique Kidjo travaille actuellement avec sa fille Naïma sur une pièce de théâtre musicale portée sur l’esclavage.

« J’écris le texte, les paroles, et puis papa et maman font la musique », confie-t-elle à Rfi. Dans la famille Kidjo, l’amour pour les mots est donc génétique. La grand-mère maternelle de Naïma , était elle-même directrice d’une troupe de théâtre.

La diva franco-beninoise indique au micro de Rfi que l’histoire de l’esclavage est l’histoire de ses ancêtres « qui sont aussi les ancêtres de Naïma».

Mais cela n'empêche pas la belle jeune femme d’exprimer sa féminité et de faire sensation sur les réseaux sociaux.

Habillée de blanc sous un soleil au zenith, une photo d’elle postée sur la toile depuis quelques heures, n’a pas manqué de susciter l’admiration des internautes. Et Naima s’affiche bien plus que radieuse.

Actrice et écrivaine, née en France en 1993, Naïma Hebrail n’a qu’une seule obsession: se battre pour devenir une grande actrice de cinéma.

En s'inspirant des valeurs transmises par des parents modernes et aimants, la chanteuse béninoise a donné les armes à sa fille pour tracer son propre chemin.

Il y a quelques mois, Naïma a décroché sa première grande expérience cinématographique avec un rôle principal dans le film intitulé «Recombined». Celle qui fait la fierté de sa mère incarne le personnage principal GEN Kayla 6982 du film qui est une adaptation des romans Tankbons de Karen Sandler.

Très émue et fière, Angélique Kidjo née le 14 juillet 1960, a partagé la nouvelle sur sa page facebook.

«Je suis un grand amateur de science-fiction, donc être Kayla dans Recombined était un rêve devenu réalité (…) J’ai hâte de partager ce monde avec vous tous ! », s’est réjouie Naïma Hebrail Kidjo dans le post publié par la chanteuse béninoise Angélique Kidjo.

Une chanson pour Naïma Kidjo

Angélique Kidjo et sa fille qui résident toutes deux à New York aux Etats-Unis, ont également participé au tournage de la vidéo In My Name avec Will I Am des Black Eyed Peas.

L'interprète de Malaika, titre phare de l'album Logozo, en swahili a pris le soin de dédier une chanson éponyme à sa fille baptisée “Naïma”. Angélique Kidjo parle couramment le fon, le français, le yoruba, le mina et l'anglais

Facile de contact, doublée d’une générosité pétulante, Angelique Kidjo compte parmi ses proches amis feu Nelson Mandela, Desmond Tutu, Barack Obama, Miriam Makeba, Cesaria Evora, Salif Keïta, James Brown, Manu Dibango, Celia Cruz, Harry Belafonte, Peter Gabriel, Aretha Franklin, George Clooney, Alicia Keys, Quincy Jones, Bran­ford Marsalis, Bono, Youssou N’Dour et Mary Robinson.