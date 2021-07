Cristiano Ronaldo: 800 millions FCFA pour un seul post sur Istagram

Une importante société de marketing des réseaux sociaux a dévoilé la faramineuse somme d’argent que pourrait toucher Cristiano Ronaldo pour une publication sur son compte Instagram.

Ce qu'il faut payer pour faire la publicité sur le compte Instagram de Cristiano Ronaldo

L’équipe nationale du Portugal, emmenée par son capitaine Cristiano Ronaldo, n’a pas pu conserver son titre de champion d’Europe en titre. En effet, Cr7 et ses coéquipiers ont été battus, dimanche dernier, en huitième de finale de l’Euro 2020. Après cette élimination, Cristiano Ronaldo dit être fier du parcours du Portugal. Il l’a fait savoir dans un message posté sur sa page Facebook.

‘’Nous n’avons pas obtenu le résultat que nous voulions et nous sommes sortis de l’examen. Mais nous sommes fiers de notre parcours; nous avons tout donné pour renouveler le titre de Champions d’Europe et ce groupe a prouvé qu’il pouvait encore donner beaucoup de joie aux Portugais. Félicitations à la Belgique et bonne chance à toutes les sélections qui continuent dans la compétition. Quant à nous, nous reviendrons plus fort. Força Portugal !‘’, a écrit Cr7.

L'élimination prématurée du Portugal n’entrave en rien la popularité de Cristiano Ronaldo qui est aujourd’hui la personnalité la plus suivie au monde sur Instagram avec près de 308 millions d’abonnés. Ce qui permet à la superstar portugaise d’engranger de fortes sommes d’argent. Selon la société de marketing des médias sociaux Hopper HQ, Ronaldo peut facturer aux annonceurs la faramineuse somme de 1,6 million de dollars – environ 1,2 million de livres sterling (plus de 884 millions de FCFA) pour une seule publication sur son compte. Notons que Ronaldo a récemment fait des publicités sur les réseaux sociaux avec deux importantes marques que sont Clear, LiveScore et Insparya.