La liste des Éléphants de Côte d’Ivoire pour les JO 2021

JO 2021 - Éléphants de Côte d'Ivoire - La liste des joueurs qui disputeront les Jeux Olympiques 2021 qui se déroulent à Tokyo du 22 juillet au 8 août, est connue.

JO 2021 : Yves Dabila sélectionné avec les Éléphants de Côte d’Ivoire

Le sélectionneur des Éléphants de Côte d'Ivoire, Patrice Beaumelle a rendu publique vendredi 2 juillet la liste des athlètes qui prendront part aux prochain JO.

Des stars telles que Kessié, Bailly, ou encore Gradel, sont évidemment présentes. Mais un Lillois pointe le bout de son nez, c’est Yves Dabila, prêté cette saison au Royal Excel Mouscron. Il n’a pas régulièrement joué cette saison, mais fait tout de même partie de la liste réalisée par Patrice Beaumelle, sélectionneur de la Côte d’Ivoire.

Ce n’est pas une surprise de le voir dans cette liste, car le défenseur central avait déjà été sélectionné pour participer aux qualifications de la Côte d’Ivoire pour ces Jeux olympiques lors de la CAN U23 2019. Mais aussi, le joueur de 24 ans était déjà présent en Côte d’Ivoire pour la préparation de la sélection ivoirienne à cette compétition.

Opposés au Brésil, à l’Allemagne et à l’Arabie Saoudite dans le groupe D des Jeux Olympiques de Tokyo, les Éléphants et les nations sélectionnées ont droit à, au plus, 3 jokers de plus de 23 ans autorisés.

Gardiens de but

1- IRA TAPE ELIEZER (Fc San Pedro, COTE D’IVOIRE)

2- NAGOLI OUPOH MAXIME (Sol FC, COTE D’IVOIRE)

3- TIE NICOLAS (Victoria Guimaraes, PORTUGAL)

Défenseurs

4- KOUAO KOFFI FRANCK (Fc Vzela, PORTUGAL)

5- OUATTARA ZIE (Victoria Guimaraes, PORTUGAL)

6- SINGO WILFRIED (Torino, ITALIE)

7- BAILLY ERIC (Manchester United, ANGLETERRE)

8- DABILA KOUADIO YVES (Mouscron, BELGIQUE)

9- DIALLO CHESTER (Ajaccio, FRANCE)

10- GNAKA SILAS (Kas Eupen, BELGIQUE)

Milieux de terrain

11- EBOUE CHRIST (Genk, BELGIQUE)

12- DOUMBIA IDRISSA (Sporting, PORTUGAL)

13- KESSIE FRANCK (Ac Milan, ITALIE)

14- DIALLO AMAD (Manchester United, ANGLETERRE)

15- MAX GRADEL (Sivasspor TURQUIE)

16- DAO YOUSSOUF (Sparta Prague, REP. TCHÈQUE)

Attaquants

17- TIMITE CHEICK (Amiens, FRANCE)

18- KOUAMÉ CHRISTIAN (Fiorentina, ITALIE)

19- BAYO VAKOUN (Celtic Glasgow, ECOSSE)

20- KEITA MORY (Ursl Visé, BELGIQUE)

21- KEITA KADER (Kvc Westerlo, BELGIQUE)

22- DOUMBIA ABOUBACAR JUNIOR (Maccabi Nitanya, ISRAËL)