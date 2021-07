JO: La judokate Clarisse Agbégnénou décroche enfin l'or olympique

JO 2021 - Enfin de l'or pour Clarisse Agbégnénou. La judokate et quintuple championne du monde a remporté mardi la finale des -63 kg.

Clarisse Agbégnénou conquiert l'or olympique et complète son palmarès

La judokate (et porte-drapeau) tricolore, Clarisse Agbégnénou, a remporté la finale en moins de 63 kg contre la Slovène Tina Trstenjak et s'offre à Tokyo, son premier titre olympique. "Enfin ! J'y crois pas ! J'étais en mission pour aller chercher cette médaille d'or, ça n'a pas été simple. Je n'ai même pas les mots...", a commenté la championne olympique. Auréolée de cinq couronnes de championne du monde, elle ajoute ainsi la plus belle des lignes à son incroyable palmarès.

Cinq ans après sa médaille d'argent à Rio, Clarisse Agbégnénou n'a jamais cessé de se battre pour décrocher l'or, le seul titre qui manquait à sa déjà riche carrière. "C'est incroyable, prendre ma revanche cinq ans après je n'aurais pas rêvé mieux. J'étais en mission pour aller chercher cette médaille d'or, ce n'était pas simple, je n'ai pas les mots", a lâché la championne olympique au micro de France Télévisions.

Pour celle que l'on surnomme "Gnougnou", les Jeux ont plusieurs fois été un rendez-vous manqué. À Londres, elle avait dû se contenter du banc des remplaçants, tandis qu’à Rio elle était repartie terriblement frustrée et amère avec cette deuxième place. Elle a failli tout arrêter après l'annonce du report des Jeux d'un an. "Ça a été très difficile, très, très dur. Je n'aurais jamais pensé être aussi bas, dans ma vie, dans ma carrière. Je voulais presque tout arrêter, j'en étais là", confiait la judokate de 28 ans en juin dernier à Budapest, juste après avoir gagné son 5e titre mondial dans la catégorie.

Le sacre de Clarisse Agbégnénou est aussi la victoire de l’Afrique. Car, faut-il peut-être le rappeler, la nouvelle championne olympique du judo est d’origine togolaise de par son père. Même si elle a vaillamment défendu les couleurs de la France, elle représente pour la jeunesse et la gent féminine en Afrique, une véritable source d’inspiration.