Tenor a comparu devant le tribunal : Voici la décision du juge

Tenor a comparu devant le tribunal de première instance de Bonanjo le lundi 2 août 2021, a-t-on appris auprès d'ABK Radio. Le rappeur camerounais est actuellement en détention à la prison centrale de New Bell au lendemain de l'accident de circulation qui a coûté la vie à la jeune Ericka Mouliom.

L'audience de Tenor renvoyée au 12 août 2021

Dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 juillet 2021, un drame a frappé Tenor. En effet, ce jour-là, le rappeur camerounais a été victime d'un accident de la circulation dans la ville de Douala, la capitale économique du Cameroun. "Il était accompagné d'un chauffeur, un ami et ils prenaient le soin de raccompagner certains fans après une séance de photos à la suite de son spectacle", a déclaré le staff managérial de l'artiste dans un communiqué. Malheureusement, Ericka Mouliom, une jeune étudiante de 18 ans, qui se trouvait en compagnie de Tenor, a perdu la vie dans le choc.

Tenor a été conduit à l'hôpital Laquintinie de Douala. Mais le père de la défunte est monté au créneau pour exprimer sa colère contre le chanteur. Il a demandé à la star camerounaise d'épouser coutumièrement sa fille. Quelques jours après l'accident, on a appris que l'auteur de la chanson "La fille là laide" a été arrêté et écroué à la prison de New Bell. C'était le vendredi 30 juillet 2021.

Selon ABK Radio, Tenor a été présenté devant le tribunal de première instance de Bonanjo, à Douala, le lundi 2 août 2021. Il est poursuivi pour conduite en état d'ivresse et homicide involontaire. Toutefois, notre source fait remarquer que l'audience en flagrant délit a été renvoyée au 12 août 2021.

Il faut rappeler que des les premières heures, un collectif de soutien à la famille d'Ericka Mouliom a mis en garde contre une tentative de Tenor, proche de la web humoriste ivoirienne Eunice Zunon, de quitter le Cameroun.