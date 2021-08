Fransergio (Braga) s'engage avec les Girondins de Bordeaux (officiel)

Les Girondins de Bordeaux ont officialisé, mercredi, l’arrivée du brésilien Fransergio et le départ de Toma Basic vers la Lazio Rome.

Fransergio à Bordeaux pour trois saisons plus une en option

En échange de 6 M€, le milieu de terrain brésilien a signé à Bordeaux pour les trois années à venir, plus une, en option. Fransergio a participé à son premier entraînement, mercredi.

Après une formation et une éclosion en pro au Brésil, il a quitté son pays natal pour le Portugal et a joué au CS Maritimo pendant deux saisons et demie avant de s'engager avec Braga en 2017.

Brésilien qui vient occuper le vide laissé par Toma Basic en route vers la Lazio Rome, Fransergio devrait faire sa première apparition à Nice, samedi (17 heures), pour la quatrième journée de Ligue 1.

Arrivé à Bordeaux en août 2018 contre une indemnité annoncée autour de 3,5 millions d’euros, le milieu croate de 24 ans, repart trois ans plus tard après le versement par le club italien de quelque 7 millions d’euros avant d’éventuels bonus.

Il a disputé entre-temps 82 matchs avec le maillot bordelais (9 buts, 5 passes décisives), pas toujours linéaires et avec une première année difficile. Mais au final, une progression qui lui a permis de toucher en novembre 2020 la sélection nationale, à la sortie de ses meilleurs mois en club. Il s’est engagé pour cinq ans avec le 6e de Série A 2020/2021.