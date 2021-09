Côte d'Ivoire - Malawi: Un complot guette les Éléphants au Mondial

C’est le stade de l’Amitié, Général Mathieu Kérékou, de Cotonou qui abritera le 11 octobre la confrontation Côte d'Ivoire-Malawi comptant pour la 4e journée des éliminatires de la Coupe du monde Qatar 2022. Pire, les malawites projeteraient d'accueillir les Eléphants le 8 octobre prochain à Johannesburg en Afrique du Sud à l'occasion de la fin de la 3e journée.

Côte d'Ivoire-Malawi: les malawites veulent accueillir les Eléphants en Afrique du Sud

Le match des Eléphants de Côte d'Ivoire comptant pour la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 qui devrait se jouer à domicile à Yamoussoukro, a été finalement délocalisé au Bénin, a-t-on appris ce mercredi de sources proches de la Fédération ivoirienne de Football (FIF).

La FIF a été contrainte de trouver un stade pour recevoir le Malawi le 11 octobre prochain. C’est dans cette perspective que l’instance faîtière du football ivoirien a sollicité l’antre de l’Amité Général Mathieu Kerekou pour abriter son match après avoir essuyé un refus des malawites de jouer les deux matchs (aller/retour) au Maroc.

Par le biais d’une lettre écrite par le secrétaire de la Fédération béninoise de football, le Bénin a accepté de prêter son stade à la sélection ivoirienne.

” Nous avons reçu votre demande de délocalisation de votre match Côte d’Ivoire vs Malawi comptant pour la 4ème journée des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022 au stade de l’Amitié Général Mathieu Kerekou”, a écrit le secrétaire de la Fédération béninoise de football, Claude Paqui, avant de demander à la Fédération ivoirienne de football de prendre avec elle ” les dispositions pratiques dans le cadre de l’organisation de ce match ”.

Côte d'Ivoire-Malawi et d'autres surprises

Les Éléphants ne sont pas pour autant au bout de leur peine, puisque le 8 octobre, c’est le Orlando Stadium de Johannesburg qui accueillerait le match aller comptant pour la fin de la 3e journée, au lieu de Lilongwe comme initialement prévu.

Par cette décision de la fédération malawite de football, si elle est avérée, le Malawi entend bien écarter d’importants joueurs ivoiriens évoluant en Angleterre. L’Afrique du Sud étant toujours sur la liste rouge de l’Angleterre et c’est là bas que le Malawi veut recevoir Eric Bertrand Bailly, Max Gradel, Sébastien Haller et les autres pachydermes.

Ce bouleversement fait suite au fait que la Confédération africaine de Football (CAF) a décidé de ne pas homologuer le stade de la capitale politique du pays. Pour la CAF, le stade de Yamoussoukro ne respecterait pas les normes pour accueillir une rencontre internationale.

La Côte d’Ivoire dispose de plusieurs stades mais comme le pays accueille la CAN 2023, le gouvernement à décidé de réhabiliter les enceintes. Seul le stade Alassane Ouattara d’Ebimpé, inauguré en grande pompe l’année dernière, était fonctionnel, mais il a été fermé dernièrement en raison de sa pelouse dégradée.

Notons que la 5e journée, les Éléphants recevront le Mozambique et se déplaceront au Cameroun pour défier les Lions indomptables lors de la 6e et dernière journée. Un seul pays sera qualifié pour le 3e et dernier tour des qualifications qui se joueront sur deux matche