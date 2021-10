Football: La France remporte la Ligue des nations et pulvérise les records

La France a renversé dimanche soir l'Espagne (1-2) et a remporté la Ligue des Nations grâce à un but belliqueux de Kylian Mbappé lancé en profondeur par Théo Hernandez. La France devient le premier pays à avoir remporté la Coupe du monde, l'Euro, les Jeux Olympiques, la Coupe des Confédérations et donc la Ligue des Nations.

La France gagne la Ligue des nations, une performance historique

En battant l'Espagne (1-2) en finale de la Ligue des Nations, l'équipe de France entre dans l'Histoire. Éliminée prématurément à l'Euro, la France a atténué la déception, avec un premier titre depuis 2018, à plus d'un an du Mondial. Au terme d'une nouvelle fin de match folle, les Bleus ont renversé l'Espagne, en finale de la Ligue des nations, dimanche 10 octobre.

Karim Benzema (33 ans) est devenu le joueur le plus titré de l'histoire du football français, avec 27 trophées. Une performance exceptionnelle pour un candidat au Ballon d'Or. Karim Benzema tient enfin un trophée avec l'équipe de France ! Après avoir tout gagné avec le Real Madrid et conquis beaucoup de trophées avec Lyon, l'attaquant de l'équipe de France a enfin connu le succès avec les Bleus.

Pour sa part, Sergio Busquets, milieu de terrain de l'Espagne, a été élu meilleur joueur du Final Four de la Ligue des nations par un panel composé de Giovanni van Bronckhorst, Robbie Keane et Vera Pauw. Kylian Mbappé, avec deux buts et deux passes décisives, termine meilleur buteur devant Ferran Torres (deux buts en 133 minutes) et Karim Benzema (deux buts en 180 minutes).

Mbappé a aussi été élu joueur le plus performant de la finale devant Benzema et Mikel Oyarzabal. Le but accordé par l’arbitre à Kylian Mbappé suscite l’incompréhension dans la presse espagnole ce lundi matin au lendemain du sacre de la France en Ligue des nations.

Sur sa Une de lundi, le quotidien espagnol Marca affiche sa colère après le but accordé à Kylian Mbappé: une décision vécue comme une injustice. "Ils détruisent le foot", lance Marca à la Une de son édition de lundi.

"Une interprétation incompréhensible du VAR sur une nouvelle et ridicule règle du hors-jeu fait tomber l’Espagne. Pire fut encore l’explication arbitrale auprès d’Eric Garcia: ‘tu aurais dû t’abstenir (de tacler)’." "Même les arbitres n’étaient pas d’accord", lance encore Marca.

Deschamps salue le "caractère" des Bleus

Didier Deschamps en conférence de presse: "Dans le scénario, on a retrouvé 20 premières minutes avec le ballon mais après on a trop souffert, trop reculé. On a été menés mais que d'un but, on est assez vite revenus. On a modifié un peu à la mi-temps, en allant un peu plus les chercher. Cette équipe d'Espagne a toujours cette capacité de monopoliser le ballon, elle nous a fait souffrir surtout dans la deuxième partie de la première période. La qualité, il y en a dans l'équipe de France mais il y a toujours cet état d'esprit, ce caractère pour aller chercher une victoire, un titre."

Luis Enrique ne veut pas entendre parler des arbitres.

“Quand une équipe vient de marquer normalement l'autre est K.-0, c'est le moment de remuer le couteau dans la plaie, mais Karim Benzema met un but splendide, extraordinaire, on ne s'attendait pas à cela. C'est dommage qu'on n'ait pas pu savourer le but et mettre plus de pression. (Sur la VAR) Je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là. Depuis 10 ans que j'entraîne, personne ne m'a entendu mal parler des arbitres. Je préfère me concentrer sur mon équipe pour qu'elle soit la meilleure dans les victoires comme dans les défaites. Le deuxième but de Mbappé nous a mis un coup au moral. Il ne nous manque rien, il faut avoir la même confiance lors des prochains matchs, essayer de continuer comme ça. On aurait aimé pouvoir célébrer avec nos proches, pour les supporters, en tant que sélection on voudrait leur offrir de la joie. On fera en sorte que ce soit possible dans le futur", estime le sélectionneur de l'Espagne