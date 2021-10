Menacée par le Cameroun, la Côte d'Ivoire a eu chaud face au Malawi

Les Eléphants de Côte d'Ivoire, qui jouaient à « domicile » lors d'une rencontre délocalisée à Cotonou, l'ont emporté 2-1 contre le Malawi, battu trois jours plutôt par 3 buts à 0 par les hommes de Patrice Beaumelle.

Le Cameroun et la Côte d'Ivoire toujours aux coude-à-coude

Moins inspirés dans le jeu, les Eléphants ont réussi à venir à bout du Malawi (2-1) grâce à des buts sur des actions individuelles. Ce fut le cas d’Eric Bailly, qui a joué 90 minutes. Il a notamment été impliqué sur l'ouverture du score, avec un long ballon pour Nicolas Pépé. But égalisé, la Côte d'iVoire a dû reprendre l’avantage sur les Malawites sur un penalty transformé par Franck Kessié.La Côte d'Ivoire conserve ainsi, la tête du groupe D pour les qualifications pour la Coupe du monde Qatar 2022 , devant le Cameroun. Les Lions indomptables s'étaient imposés juste avant, contre le Mozambique (0-1). Les Éléphants devaient gagner face au Malawi, battu à l'aller (3-0), pour conserver leur avance au classement sur les Lions camerounais.Avec cette victoire, les Camerounais (9 points) sont désormais au coude-à-coude avec la Côte d’Ivoire (10 points) pour une place au dernier tour.Pour le moment, rien n'est encore joué, car le Cameroun reste encore dans la course à la première place et affrontera le Malawi, le 11 novembre prochain.Quant aux Éléphants, ils vont recevoir les Mozambicains (5e journée) avant de se déplacer chez les Camerounais (6e journée), en novembre. Un duel de tous les suspens.