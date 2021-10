Nommé Ministre-gouverneur, Philippe Legré quitte la région du Gboklè

La passation de charges entre le désormais ministre-gouverneur du district du Bas-Sassandra, Philippe Legré, et le nouveau président du conseil régional du Gbokle, Fregbo Basile, a eu lieu sous l'arbitrage du préfet de la région, le jeudi 14 octobre 2021 à la salle de conférence du conseil régional de la région du Gbokle (Sassandra).

Passation de charges au conseil régional du Gbokle: Philippe Legré cède le fauteuil à Fregbo Basile

C'est fait ! Philippe Legré n'est plus le président du conseil régional du Gbokle. Il a été nommé ministre- gouverneur du district autonome du Bas Sassandra le 18 juin 2021. Depuis cette date, et selon l'article 158 de la loi portant organisation des entités décentralisées, en référence au décret 2012- 1125 du 13 décembre 2012, cité par le préfet de région, c'est l'adjoint, selon l'ordre protocolaire, qui lui succède. En l'occurrence, c'est le conseiller Fregbo Basile, ex 1er vice-président qui devra désormais tenir la barque Gbokle.

Ce dernier a été invité séance tenante à présenter le nouveau bureau du Conseil régional. Et ce, en application de l'article 67 de la loi qui régit le fonctionnement des conseils régionaux. Fregbo Basile a alors cité les 4 vice-présidents en procédant par glissement en fonction de l'ancien ordre protocolaire, avec une nouvelle entrée, Tra Bi Tiécoura Félix. Le président sortant, Philippe Legré, a profité de l'occasion pour dire merci au président de la République, Alassane Ouattara, qui l'a fait "trois fois ministre" et surtout qui a permis à la région de sentir le développement. Quant au nouveau président du Conseil, Fregbo Basile, il a dit vouloir "continuer le chemin du développement déjà ouvert".

