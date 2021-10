Victoire du FC Barcelone sur Dynamo, Ronald Koeman sauvé par Gerard Piqué

Le FC Barcelone qui jouait ce mercredi son match de survie en Ligue des champions (LDC), l’a emporté à domicile contre le Dynamo Kiev, par le plus petit score 1-0.

Le FC Barcelone défait le Dynamo Kiev, Ronald Koeman sauvé des eaux

Barcelone - Dynamo Kiev était l'une des affiches les plus attendues de la 3e journée de la Ligue des champions, ce mercredi 20 octobre 2021. Le club catalan a, dans ses deux premiers matches du groupe E, encaissé deux défaites contre le Bayern (0-3) et contre le Benfica Lisbonne (3-0) et se retrouvait dernier du groupe avec 0 point.

Les Blaugranas ont décroché, grâce à un but de Gerard Piqué (36e), leur première victoire dans la compétition cette saison. A domicile, les joueurs de Ronald Koman ont dominé les débats et ont, enfin, lancé leur saison européenne, après les échecs face au Bayern Münich (3-0) et le SL Benfica (0-3).

Les hommes de Ronald Koeman remontent à la 3e place (3 points) et maintiennent l'espoir d'une qualification pour les huitièmes. Pendant ce temps-là, en Autriche, le RB Salzburg n'a pas déçu. Déjà premiers du groupe G au coup d'envoi, les bourreaux du LOSC lors de la précédente journée (2-1), se sont facilement imposés face aux Allemands de Wolfsburg.

Mis sur de très bons rails par Karim Adeyemi (3e), les protégés de Matthias Jaissle ont vu Lukas Nmecha remettre les deux équipes à égalité au quart d'heure de jeu (15e).

La décision finale s'est faite en seconde mi-temps grâce à Noah Okafor, double buteur (65e, 77e). Avec sept points, le RBS a fait un grand pas vers la qualification pour le prochain tour, tandis que les Loups de Van Bommel stagnent à la 3e place (2 points).

Dans le groupe A, Manchester City a surclassé les Belges du FC Bruges 5-1. L'Algérien Riyad Mehrez s'est illustré dans cette démonstration des Citizens par un doublé. Dans le même groupe, le Paris Saint-Germain a battu Leipzig 3-2.

Dans le groupe C, l’Ajax s'est imposé face Dortmund. Grâce à une prestation collective séduisante, les Néerlandais se sont imposés 4-0. Parmi les buteurs, l'Ivoirien Sébastien Heller a marqué un nouveau but, son sixième en trois matches. L'ancien attaquant de l'Eintracht Francfort est en tête au classement des buteurs en Ligue des champions dans cette phase de poules.

Dans le groupe B, Liverpool a remporté son duel face à l'Atlético Madrid 3-2 grâce à la star égyptienne Mohamed Salah, auteur d'un doublé. Et le Real Madrid a largement dominé Shakthar Donetsk 5-0 dans le groupe D. Et le Brésilien Vinicius Jr. s'est illustré par un doublé également.