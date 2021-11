RTI - La 3 : Nouveau couac entre Vitale et Annie France Bamba

La chanteuse Coupé décalé, Vitale, est très en colère contre l’équipe de production de l’émission Peopl’Emik sur La 3. Elle s'explique.

RTI: Vitale très en colère contre l’équipe de production de l’émission Peopl’Emik

Ce mercredi 3 novembre 2021 est un jour assez particulier pour la chanteuse Coupé-décalé, Bomisso Nadège alias Vitale qui célèbre son anniversaire de naissance. A cet effet, elle avait annoncé, mardi soir, qu’elle serait de passage à l’émission Peopl’Emik (PPLK) diffusée sur La 3, et qu’elle profiterait de son temps d’antenne, pour dire certaines vérités. Après diffusion de ladite émission dans la mi-journée de ce mercredi, Vitale est entrée dans une colère noire, informant que certains passages de cette émission, n’ont pas été diffusés. Elle dit avoir craché ses vérités à l’animatrice Annie France Bamba, ainsi qu’à Barthélémy Inabo Zouzoua qui ont récemment affirmé qu’elle ne savait pas chanter.

‘’Émission de La 3 PPLK, je réclame très forrrt la suite de l’émission. Ne me faites pas parler. Pourquoi vous coupez mes parties de djinzinli (…) J’ai très bien djinzin (dire ses vérités) Annie France Bamba et son mentor mr Barthélémy Inabo. Dans cette émission PPLK enregistrée, pourquoi vous avez coupé toutes ces parties (…) PPLK, donc quand ça vous arrange, vous gardez. Quand ça ne vous arrange pas, vous coupez. Je dis: publiez la suite de mon émission, on va tous voir. Je n’aime pas les foutaises‘’, a-t-elle lâché à travers différents posts sur sa page Facebook.

Vitale a même promis de faire un direct afin de dire sa part de vérité. ‘’ Tout à l’heure, un direct pour parler de l’émission pplk qui a été enregistré depuis hier (mardi). Je n’aime pas foutaise. Je vais parler fort. Et ne m’invitez plus dans votre émission‘’, a-t-elle prévenu.