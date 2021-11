Albarack la voix d'or, l'ex-douanier devenu chanteur, trahi par VDA

Dans une interview vidéo accordée à Afrique-sur7.fr, le chanteur Albarack la voix d'or, considéré comme l'une des étoiles montantes de la musique ivoirienne, a expliqué comment il a été trahi par le groupe zouglou "Voix des anges (Vda)".

Ce qui s'est passé entre Albarack et le groupe Vda

Le jeune chanteur ivoirien Albarack la voix d'or, a révélé qu'il a eu un passage dans la douane, mais il a été contraint de quitter ce corps de l'armée ivoirienne.

'' Quand j'ai eu mon Bac, je suis rentrée à Abidjan. Et quand ils ont lancé le recrutement, j'ai foncé droit et par la grâce de Dieu, ça marché. J'étais à l'aéroport en stage, j'exerçais en tant que douanier, mais par concours de circonstance, on n'a rien compris , et les choses ont basculé. Là j'étais obligé de quitter la douane. J'avoue que ça été un gros choc (...) c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis plus douanier, mais je garde de très beaux souvenirs de ce passage dans ce corps de notre armée'', a expliqué Albarack la voix d'or qui, après son passage à la douane, a décidé de revenir à sa passion première qui est la musique.

L'artiste qui a entamé sa carrière musicale en 2018, s'est ouvert à Afrique-sur7.fr. ''On nous avait contacté pour la soirée d'Ebony 2021 qui devait se tenir à Yamoussoukro. Ils ont contacté mon manager. Il est même allé au rendez-vous, tout était coordonné pour qu'on y aille, mais après, on n'a pas été retenu. J'avoue que ça m'a un peu déçu parce que j'avais vraiment envie d'y être vu que ce sont des journalistes, et c'est une grande scène. Mais après, c'est la vie hein, on continue de travailler'', a affirmé L'enfant de Tiassalé.

Avant d'expliquer une autre situation qu'il a vécue avec le groupe Zouglou Voix des anges (Vda). ''Vu que moi je fais de la variété, je fais aussi du Zouglou. Donc j'ai une chanson, c'est Marko le king qui a arrangé le son, et avec ma boite de production Dream Maker, on a voulu envoyé le son au groupe Vda. Juste avant leur concert du 13 février 2021. Ils n'ont pas donné de suite (...) Et après, j'étais surpris de voir qu'ils ont fait le feat avec Kerozen, et c'était le même concept en fait. J'étais vraiment affecté, mais c'est le game. Moi je ne garde rien en coeur contre qui que ce soit'', a indiqué Albarack.