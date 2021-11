Zone Afrique: 6ème et dernière journée élim. Coupe du monde 2022

Sixième journée et derniers obstacles dans la zone Afrique pour voir la Coupe du monde Qatar 2022 dans un an. Le Ghana renverse l'Afrique du Sud, la RD Congo prive le Bénin de troisième tour.

Mondial 2022 zone Afrique: le Ghana et la RD Congo qualifiés sur le fil pour le 3e tour

Dans le Groupe G, le Ghana a coiffé l'Afrique du Sud au poteau dimanche. En déplacement à Cape Coast, l'Afrique du Sud a laissé échapper la place qualificative, la faute à un André Ayew qui a fêté sa 100e sélection avec un but sur penalty (1-0).

Un petit but, c'est tout ce qui sépare donc les deux équipes à l'arrivée. En effet, le Ghana et l'Afrique du Sud possèdent le même nombre de points (13) et la même différence de buts (+4).

Les Black Stars se qualifient car ils ont inscrit sept buts lors de la campagne de qualification contre six pour les Sud-Africains.

Programme Eliminatoires mondial 2022

Lundi 15 novembre

Niger – Djibouti, à Niamey (groupe A)

Kenya – Rwanda, à Nairobi (groupe E)

Namibie – Togo, à Soweto (Afrique du Sud) (groupe H)

Guinée-Bissau – Soudan, à Marrakech (groupe I)

Mardi 16 novembre

Algérie – Burkina Faso, à Blida (groupe A)

Tunisie – Zambie, à Radès (groupe B)

Mauritanie – Guinée équatoriale, à Nouakchott (groupe B)

Liberia – Centrafrique, à Tanger (Maroc) (groupe C)

Nigeria – Cap-Vert, à Lagos (groupe C)

Cameroun – Côte d’Ivoire, à Yaoundé (groupe D)

Mozambique – Malawi, à Cotonou (Bénin) (groupe D)

Egypte – Gabon, à Borg El Arab (groupe F)

Libye – Angola, à Benghazi (groupe F)

Maroc – Guinée, à Casablanca (groupe I)

Des « finales » opposant les équipes au coude à coude

– Algérie – Burkina Faso, à Blida (groupe A) – Mardi

Invaincue depuis 32 matchs, l’Algérie peut se contenter d’un point face au Burkina Faso, qui se trouve quant à lui dans l’obligation de gagner à Blida face à un public hostile de 14 000 spectateurs. La mission s’annonce fortement périlleuse pour les Etalons à l’attaque décimée mais qui avaient posé de sérieux problèmes aux Fennecs en deuxième période à l’aller (1-1).

Le classement : Algérie 13 points (+ 21), Burkina Faso 11 pts (+8), Niger 4 pts, Djibouti 0 pt

– Nigeria – Cap-Vert, à Lagos (groupe C) – Mardi

Le Nigeria a eu le tort de se faire surprendre par la Centrafrique lors de la 3e journée (0-1) et il continue de traîner ce revers comme un boulet, ce qui l’obligera à jouer son destin lors de la dernière journée. Seule équipe africaine à avoir participé aux trois dernières Coupes du monde, les Super Eagles partiront évidemment favoris et pourront se contenter d’un nul contre un adversaire qu’ils avaient difficilement renversé chez lui à l’aller (2-1).

Le classement : Nigeria 12 points, Cap-Vert 10 pts, Centrafrique 4 pts, Liberia 3 pts

– Tunisie – Zambie, à Radès (groupe B) – Mardi

Il s’agit d’un cas de figure particulier puisque la véritable finale oppose à distance la Tunisie à la Guinée équatoriale, qui a tout relancé en la battant 1-0 samedi, mais la Zambie est toujours en course bien que plus maître de son destin.

Pour faire simple, la Tunisie et la Guinée équatoriale sont à égalité et les Aigles de Carthage disposent d’un avantage en termes de différence de buts (+7 contre +1).

Ils seront donc qualifiés s’ils font un aussi bon résultat que le Nzalang Nacional contre la Mauritanie tout en maintenant leur différence de buts favorable. Pour créer la surprise, la Zambie doit quant à elle battre la Tunisie à Radès avec au moins 3 buts d’écart et prier pour une défaite de la Guinée Equatoriale. Compliqué…

Le classement : Tunisie 10 points (+7), Guinée Equatoriale 10 pts (+1), Zambie 7 pts (+1), Mauritanie 1 pt

– Cameroun – Côte d’Ivoire, à Yaoundé (groupe D) – Mardi

De par le prestige des deux équipes en question, l’historique de leur rivalité et l’indécision qui prédomine, c’est assurément la plus attendue de ces «finales» africaines. Fort de sa victoire 1-0 à l’aller en septembre, la Côte d’Ivoire aborde ce choc en position de force et pourra se contenter d’un point contre des Camerounais dans l’obligation de s’imposer. Les 25 000 spectateurs autorisés au Stade de Japoma devraient peser de tout leur poids dans la balance.

Le classement : Côte d’Ivoire 13 points, Cameroun 12 pts, Malawi 3 pts, Mozambique 1 pt