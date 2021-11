Mondial 2022: Éliminés, l’Afrique du Sud et le Bénin saisissent la Fifa

A l’instar du Bénin qui a été éliminé Mondial lors de la dernière journée, l’Afrique du Sud ne retrouvera pas non plus les barrages de la coupe du monde Qatar 2022.

Mondial 2022: «Nous avons de sérieux soupçons de triche», estime l’Afrique du Sud

L’Afrique du Sud conteste auprès de la FIFA et de la CAF l'arbitrage lors de sa défaite au Ghana (1-0) dimanche, qui lui a coûté la qualification pour le Mondial Qatar 2022.

«Nous avons de sérieux soupçons de triche», estime l’Afrique du Sud qui conteste la victoire du Ghana.

Les Bafana Bafana se sont inclinés face au Ghana (1-0), qui les a coiffés sur le fil dimanche en marquant sur un penalty très généreux accordé par l’arbitre sénégalais Maguette N’Diaye. Frustrée, la Fédération sud-africaine (SAFA) ne va pas en rester là.

«La Fédération a décidé de déposer une plainte formelle afin que la conduite de l’officiel du match soit examinée de près par la FIFA et la CAF», a annoncé le président de l’instance, Tebogo Motlanthe, sur Twitter.

Nous allons écrire à la fois à la CAF et à la Fifa, d’abord pour enquêter sur la façon dont le match a été géré et ensuite pour contester certaines de ces décisions (…) Nous nous sentons vraiment volés car il ne s’agit pas seulement du pénalty. Il y a beaucoup de décisions discutables de la part des officiels du match et nous allons demander à un expert de disséquer d’autres incidents, afin de pouvoir présenter des arguments solides. » a poursuivi Tebogo Mothlante.

L’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) n’était pas disponible pour ce match.

Du côté du groupe J, il s'agissait du même scénario. Un match au sommet entre la RD Congo et le Bénin dont le vainqueur prenait la tête de la poule et donc le billet pour le 3e tour. Là encore, c'est l'équipe locale qui s'est imposée, 2 à 0, cette fois.

Là encore, le score a été ouvert sur un penalty que les deux chroniqueurs sportifs, Nabil Djellit et Patrick Juillard, ont jugé plus que litigieux. Mais, contrairement aux Ghanéens, les Congolais sont parvenus à doubler la mise en seconde mi-temps.

Scénario simple au départ de la "finale" du groupe J à Kinshasa. Si les visiteurs béninois l'emportent ou font match nul, ils sont qualifiés pour le troisième tour. Si les locaux arrachent la victoire, les Léopards passent au troisième tour pour la première fois depuis 1974.

C'est finalement ce dernier scénario qui a prévalu. Les Congolais ont obtenu un penalty dès les premières minutes, converti par Dieumerci Mbokani puis Ben Malango a doublé la mise à quinze minutes du coup de sifflet final. Une victoire qui a mené à quelques incidents. Les Béninois, de rage, ont tenté de protester auprès de l'arbitre de manière si véhémente qu'un cordon de sécurité a été déployé.