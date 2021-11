PRIMUD : Grosse colère de Le Molare contre Tam Sir

Le Molare n'est pas du tout content de Tam Sir. Le jeune chanteur ivoiro-camerounais a porté une critique sur le PRIMUD (Prix international des musiques urbaines et du couper décaler). La réaction de l'ancien compagnon de feu Douk Saga n'a pas tardé.

Le Molare remonte les bretelles à Tam Sir

L'édition 2021 du PRIMUD (Prix international des musiques urbaines et du couper décaler) a connu son apothéose le dimanche 14 novembre 2021. Le protégé de la sulfureuse Emma Dobre, Kerozen DJ, a remporté le premier prix. Il a d'ailleurs enlevé le trophée du meilleur featuring pour sa chanson avec le groupe togolais Toofan. C'est justement ce dernier prix qui a fait réagir Tam Sir.

En effet, pour Tam Sir, la collaboration entre Josey et Bolingo sur la chanson "Zambeleman" aurait dû se voir décerner le prix du meilleur featuring. "Zambeleman n’a pas été meilleur feat urbain quoi ? Incroyable !!!", a écrit le chanteur d'origine camerounaise sur sa page Facebook.

Le Molare n'a pas mis de temps pour apporter la réplique devant cette critique. "Commentaire ne change rien aux résultats 20 pour cent par internet 40 pour cent par SMS 40 pour cent jury. Tous ceux qui sont dans la catégorie sont à respecter point. Faites capture et puis garder quand vous ne pouvez pas participer, annoncez et quittez la compétition. Quand les résultats sortent, taisez-vous ! Nul n’est mieux que quelqu’un. On ne donne pas trophée parce qu’on aime un son ! Vous mobilisez vos fans pour l’étranger, vous laissez ce qui se passe dans votre pays !!! MAIS les gens de l’étranger viennent dans votre pays. Point ….Ce qui est bien, vous avez regardé. Salut", a répondu le promoteur du PRIMUD.

On le voit, la sortie de Tam Sir a suscité une grosse colère de Le Molare. L'ancien compagnon de feu Douk Saga est régulièrement sous le feu des critiques relativement au PRIMUD.