Kim Kardashian affrète un avion pour évacuer des joueuses afghanes

Kim Kardashian a financé l'évacuation d'Afghanistan d'une équipe de football féminine pour rejoindre le Royaume-Uni pour leur permettre d'échapper à la menace des talibans.

Afghanistan: Kim Kardashian fait transporter 30 footballeuses et leurs familles

Un avion transportant plus de 30 footballeuses adolescentes, et leurs familles, soit environ 130 personnes, a quitté le Pakistan mercredi 17 novembre pour atterrir le lendemain à l’aéroport de Stanted, près de Londres. Après dix jours de quarantaine pour cause de coronavirus, ils pourront enfin commencer une nouvelle vie au Royaume-Uni. Une évacuation dans laquelle Kim Kardashian et sa société de sous-vêtements SKIMS ont joué un rôle clé.

Les membres de l’équipe de développement des jeunes femmes afghanes sont arrivées en Grande-Bretagne jeudi matin après avoir été transportées par avion du Pakistan avec l’aide d’un rabbin de New York, d’un club de football britannique et de Kim Kardashian.

L’avion affrété par la star de télé-réalité a atterri à l’aéroport de Stansted, près de Londres. Lorsque les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan, les jeunes footballeuses se sont retrouvés en danger. En effet, comme l'a expliqué Khalida Popal, l'ancienne capitaine de l'équipe nationale féminine d'Afghanistan, la pratique du sport par les femmes est "considérée comme un acte politique de défiance à l'égard des talibans".

Il était donc devenu vital pour ces adolescentes et leurs familles de fuir le pays pour leur propre sécurité. Le magazine People a expliqué qu'après avoir réussi à obtenir des visas, il s'était posé le problème du vol. L'ONG américaine Tzedek qui a souhaité aider les footballeuses à évacuer a réussi à joindre la star Kim Kardashian pour lui demander son aide.

Le rabbin Moshe Margaretten a expliqué qu'il avait réussi à rentrer en contact avec elle : "Peut-être une heure plus tard, après l'appel Zoom, j'ai reçu un SMS indiquant que Kim voulait financer l'intégralité du vol".

Finalement, l'ex de Kanye West et sa société de sous-vêtements Skims ont tenu parole en finançant le vol en intégralité. Avec l'arrivée des joueuses au Royaume-Uni, Andrea Radrizzani, propriétaire du Leeds United, leur a proposé de rejoindre les équipes juniors afin de démarrer une nouvelle vie.