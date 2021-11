Foot : Ole Gunnar Solskjaer, entraîneur de Manchester United, limogé

Premier League - C'est désormais officiel, Manchester United a limogé son entraîneur. Le club anglais a annoncé la fin de sa collaboration avec Ole Gunnar Solskjaer ce dimanche 21 novembre 201.

Manchester United se sépare Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick assure l’intérim

La catastrophique de la 12e journée de Premier League des Red Devils livre ses premières conséquences. Manchester United a encore été en dessous de tout samedi, enregistrant à Watford une lourde défaite (4-1) qui a conduit au départ Ole Gunnar Solskjaer.

« Ole restera à jamais une légende à Manchester United et c’est à regret que nous avons pris cette décision difficile », écrit le club dans un communiqué, précisant qu’un adjoint de Solskjaer, Michael Carrick, assurera l’intérim pour les prochains matchs. «Bien que les dernières semaines aient été décevantes, elles ne doivent pas masquer tout le travail effectué ces trois dernières années pour rebâtir les fondations d’un succès à long terme », poursuivent encore les Red Devils.

Arrivé en décembre 2018 après José Mourinho qui avait quitté un club démotivé et désuni, le Norvégien avait réussi à améliorer ses résultats, l’emmenant en finale de la Ligue Europa et à la 2e place du championnat la saison passée. Mais en dépit de lourds investissements dans le recrutement cet été, avec les arrivées de Raphaël Varane, Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo, le club est actuellement 7e du championnat, à 12 longueurs du leader Chelsea, après 12 journées.

Samedi 20 novembre, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont manqué de combativité offensive comme défensive, apathie généralisée après les buts encaissés.

Ole Gunnar Solskjaer aura donc passé 168 rencontres sur le banc du club dont il avait porté les couleurs en tant que joueur. Manchester United est actuellement septième de Premier League avec 17 points en 12 matches et restait sur quatre défaites lors des cinq dernières rencontres de championnat.

Les Red Devils se lancent donc à la recherche d'un successeur à l'entraîneur norvégien pour terminer la saison. Pendant les réflexions, Michael Carrick conduira l’encadrement technique de l'équipe.