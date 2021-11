L'acteur Chris Evans élu homme le plus sexy du monde de 2021

La star Chris Evans, l'interprète de "Captain America", est devenu le nouvel homme le plus sexy de l’année 2021, selon le magazine américain People.

Homme le plus sexy du monde: Chris Evans succède à Michael B. Jordan

Depuis 1985, c'est une véritable tradition. Chaque année, People désigne l'homme qu'il considère comme le plus sexy de l'année. En 2020, c'est l'acteur Michael B. Jordan qui avait été mis à l'honneur par le magazine. Cette année, People a choisi de distinguer Chris Evans, selon Page Six.

Beaucoup aimeraient avoir un tel physique à cet âge-là. Apparemment, Chris Evans aurait dû avoir le titre l’an dernier mais un évènement a bouleversé le choix. En effet, l’acteur avait accidentellement publié une photo de son sexe sur internet

À seulement 40 ans, ce célibataire convoité est à l'apogée de sa carrière. Pendant dix ans, l'acteur a incarné Captain America,un personnage issu de l'univers Marvel. Prochainement, ses fans pourront le retrouver dans le spin-off de Toy Story, centré sur Buzz l'Eclair. De plus, il sera à l'affiche d'un film The Gray Man, diffusé sur Netflix, aux côtés de Ryan Gosling et Regé-Jean Page.

Né en 1981, Chris Evans consacre la première partie de sa carrière à des films comiques pour adolescents, comme Sex Academy en 2001. Il change ensuite de registre et joue avec Scarlett Johansson dans Les Notes parfaites. Après Les 4 fantastiques en 2009, il enchaîne les films Marvel et les entrées au box-office.

Sur le plan personnel, il est sorti pendant cinq ans avec Jessica Biel, jusqu'en 2006. Aujourd'hui, même s'il est officiellement célibataire depuis que sa relation avec Minka Kelly (Friday Night Lights, Parenthood) s'est terminée en octobre 2013 après un an, on murmure qu’il entretiendrait une amourette avec Sandra Bullock pour qui il avouait avoir craqué lorsqu’il était adolescent. Aujourd'hui loin de ses comédies potaches, le bouddhiste tatoué a été choisi pour représenter la ligne Gucci pour hommes.