Naples: Blessé, Victor Osimhen forfait pour la CAN avec le Nigeria

Blessé après un gros choc aérien lors du match Naples - Inter Milan, l'attaquant nigérian Victor Osimhen va manquer environ trois mois de compétition et sera forfait pour la CAN 2022 au Cameroun.

Après de multiples fractures au visage, le diagnostic est tombé pour Victor Osimhen

C'est un coup dur pour le Napoli. L'attaquant nigérian de Naples Victor Osimhen souffre de "multiples fractures déplacées de l'orbite de l'oeil et de la pommette gauche", après son choc contre le défenseur milanais Milan Skriniar, dimanche, a annoncé en soirée le club napolitain. "Le joueur sera soumis à une intervention chirurgicale dans les prochains jours et cette nuit (dimanche à lundi, ndlr) il restera en observation à l'hôpital Niguardia de Milan", a ajouté le Napoli dans un message sur les réseaux sociaux.

Contraint de quitter le terrain lors du match de la 13e journée de championnat italien sur le terrain de l'Inter Milan, il a été sérieusement blessé au visage. Plusieurs "fractures déplacées de l'orbite de l'œil et de la pommette gauche" ont ainsi été constatées selon le Napoli. Avec une rééducation de 3 mois suivant l'intervention, l'international aux 19 sélections (10 buts) ratera non seulement au moins une douzaine de matches avec les Azzurri, pas sûrs d'être qualifiés pour la phase finale de la Ligue Europa, et loupera également la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022.