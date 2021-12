Kerozen DJ: “Pourquoi j’ai demandé à Emma Dobré de quitter la France”

Kerozen DJ fait une nouvelle fois des révélations sur sa productrice Emma Dobré, après lui avoir offert sa villa gagnée lors des Primud 2021.

Kerozen - Emma Dobré: Ya-t-il une amourette dissimulée ?

Il est l’artiste et elle, la productrice. Mais ce qui lie les deux célébrités ivoiriennes est bien plus qu’une relation professionnelle.

Invité sur la chaîne NCI, il y a quelques jours, le Primud d’Or 2021 venu de Yopougon Siporex a justifié sa décision de céder à Emma Dobré sa maison gagnée lors de l'événement organisé par Molare.

“Elle lui revient de droit‘’, a soutenu Kerozen. ‘’ On n’a pas de contrat signé, c’est un contrat moral, Emma a beaucoup fait et elle continue de faire. Notre proximité, c’est que les bases ont été très solides. Emma ne m’a jamais remis de l’argent, en me demandant des comptes. Pour la production, elle me faisait confiance à 100%. En le faisant, elle m’a vraiment mis le dos au mur”, a-t-il ajouté.

Et de donner les raisons pour lesquelles le chanteur à decidé, il y a quelques années, de faire ramener sa productrice qui vivait en France, sur les berges de la Lagune Ebrié à Abidjan.

“En fait, elle n’attendait rien en retour. C’est une mécène. Elle voulait que je gagne ma vie, ce n'était pas à la base, une production. Elle m’a dit: je te produis parce que je t’aime bien … Ce n’était pas du donnant donnant. Et après, c’est moi qui ai dit à Emma: laisse ton travail de France, viens à Abidjan, tu vas faire de la production, ton travail‘’, a confié Kerozen Dj.

De son côté, Emma Dobré se dit convaincue que Kerozen ne quittera jamais son label. ''Kerozen ne me lâchera jamais, ça ne va pas arriver. Je le connais, je connais son cœur. Il ne me quittera jamais'', a fait savoir la productrice samedi dernier lors de l'émission Accusé levez-vous diffusée sur Trace FM.

La productrice de l'artiste Kerozen entretenait une relation amoureuse avec Saga la légende, un artiste qui joue le rôle de sosie de Douk Saga depuis le décès de ce dernier en 2006. Après avoir exprimé son ras-le-bol à maintes reprises, le sosie de feu Douk Saga qui était en couple avec Emma Dobré, a fini par libérer le plancher.

Pour lui, la jeune productrice accorde une trop grande importance à Kerozen au point d'oublier parfois sa vie de couple.

''Leurs amitié et complicité ne me dérangent pas. Je ne suis pas jaloux de Kerozen mais ce que je déplore, c'est le fait qu'il y ait un favoritisme du côté du showbiz au sein de son label, c'est-à-dire il y a des faveurs qu'elle fait à Kerozen que moi je n'ai pas'', avait-il confié à First Mag le vrai. Après avoir exprimé son ras-le-bol à maintes reprises, le sosie de feu Douk Saga a pris une importante décision.

"Moi, ce que je vais faire, c'est simple. Je ne veux pas que mon travail soit lié à mes relations. Moi, je vais vous laisser continuer votre chemin ensemble, toi et ton artiste que tu aimes tant; comme ça, il n'y aura pas de problème, tu n'auras pas de parti pris. Vous allez continuer votre production. Moi je me retire", a lâché Saga La Légende. De son côté, la belle Emma Dobré n’a pas daigné supplier Saga La Légende.

Depuis, la relation entre Kerozen et son productrice Emma Dobre fait jaser sur la toile où de nombreux internautes pensent qu’elle ne serait une simple relation professionnelle, mais une amourette dissimulée.