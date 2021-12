High-Tech : La technologie 5G bientôt déployée en Côte d'Ivoire

Le réseau 5G sera bientôt une réalité en Côte d'Ivoire. Ainsi en a décidé le gouvernement ivoirien, qui, à l'issue du Conseil des ministres du 22 décembre 2021, a décidé de déployer cette technologie.

Le gouvernement ivoirien adopte un plan de déploiement sécurisé de la 5G en 2023

À l'instar des opérateurs de télécommunication de Beijing, qui n'ont pas hésité à débourser la stratosphérique somme de 30 milliards de yuans (environ 4,4 milliards de dollars) pour la construction d'un réseau 5G dans la capitale d'ici 2022, les autorités ivoiriennes entendent également se mettre à l'ère du temps.

Aussi, au titre du Ministère de l’Économie numérique, des Télécommunications et de l’Innovation, le dernier Conseil des ministres de l'année 2021 a-t-il adopté une communication relative à l'adoption d'une feuille de route pour un déploiement sécurisé de la technologie 5G en Côte d'Ivoire. Et l'échéance que s'est fixée le gouvernement ivoirien est 2023.

Cependant, il faudra préalablement créer un environnement favorable au développement des infrastructures adéquates et susciter une dynamique de l’écosystème numérique autour de cette technologie, avec le réaménagement et l’attribution des fréquences de la 5G sur l’appui technique des structures dédiées et la collaboration des opérateurs de télécommunications déjà installées. Tel est l'essence du document stratégique adopté en Conseil des ministres.

« La 5e génération de réseaux mobiles dite 5G annonce des avancées technologiques majeures, telle que le déploiement de l’intelligence artificielle et une révolution fulgurante du numérique dans les secteurs de l’énergie, des médias, de l’industrie et de la santé, qui en font un enjeu stratégique pour la compétitivité des économies et l’innovation des services », fait toutefois remarquer le gouvernement ivoirien.

Les autorités ivoiriennes entendent pour ce faire relever « les défis techniques importants liés aux équipements radioélectriques et aux technologies à déployer pour gérer, non seulement, la quantité massive de ressources spectrales, mais également pour assurer la protection des données sensibles qui circulent sur les réseaux ».