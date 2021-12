CAN 2021: Le Sénégal préfère partir avec les anciens

Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a fait confiance à 27 joueurs pour la CAN 2021. Tous les ténors comme Sadio Mané sont présents, mais pas de nouveaux visages dans l’effectif.

Sénégal: Aliou Cissé ne changera pas une équipe qui gagne

Attaché au principe de continuité, le technicien sénégalais, Aliou Cissé, n’a pas fait de grosses surprises. En effet, aucun cador ne manque à l’appel pour l'aventure au Cameroun.

La principale surprise, c'est la présence de Kalidou Koulibaly (Naples) et Ismaïla Sarr (Watford), actuellement blessés, mais qu'Aliou Cissé espère récupérer à temps pour la compétition. Pour le reste, on retrouve les cadres Sadio Mané, Edouard Mendy, Gana Gueye ou encore Cheikhou Kouyaté et les visages qui ont rejoint les Lions de la Terrenga au cours des derniers mois comme Bamba Dieng et Pape Gueye (OM), Bouna Sarr, Abdou Diallo, Fodé Ballo-Touré et Nampalys Mendy. Krépin Diatta est quant à lui absent sur blessure. Le finaliste malheureux de la précédente édition de la CAN affrontera le Zimbabwe, la Guinée et le Malawi dans le groupe B.

Les 27 Lions de la Teranga :

Gardiens de but : Edouard Mendy (Chelsea, Angleterre), Alfred Gomis (Rennes, France), Seny Dieng (QPR, Angleterre).

Défenseurs : Bouna Sarr (Bayern Munich, Allemagne), Saliou Ciss (Valenciennes, France), Kalidou Koulibaly (Naples, Italie), Pape Abou Cissé (Olympiakos, Grèce), Abdou Diallo (PSG, France), Ibrahima Mbaye (Bologne, Italie), Abdoulaye Seck (Antwerp, Belgique), Fodé Ballo Touré (Milan AC, Italie), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace, Angleterre).

Milieux de terrain : Pape Matar Sarr (Metz, France), Pape Gueye (Marseille, France), Nampalys Mendy (Leicester, Angleterre), Idrissa Gana Gueye (PSG, France), Moustapha Name (Paris FC, France), Mamadou Loum (Alaves, Espagne), Joseph Lopy (Sochaux, France).

Attaquants : Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), Ismaïla Sarr (Watford, Angleterre), Bamba Dieng (Marseille, France), Keita Baldé (Cagliari, Italie), Habib Diallo (Strasbourg, France), Boulaye Dia (Villarreal, Espagne), Famara Diedhiou (Alanyaspor, Turquie), Mame Baba Thiam (Kayserispor, Turquie).