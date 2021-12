CAN 2021: La CAF accepte la libération des joueurs le 4 janvier

C’est officiel ! Sous la pression des clubs européens, les joueurs concernés par la CAN 2021 au Cameroun sont autorisés à jouer pour leur sélection nationale, mais ils ne vont regagner leurs camarades déjà en préparation qu'après le 3 janvier 2022.

Footballeurs africains en Europe: La CAF et la FIFA trouvent un compromis pour la CAN 2021

Après avoir obtenu le maintien de la CAN 2021 du 9 janvier au 6 février 2022 comme prévu, la Confédération africaine de football (CAF) a accepté, après un échange avec la FIFA, de faire un geste en direction des écuries du Vieux continent.

Ainsi, ce n’est plus à compter du 27 décembre, mais du 4 janvier que les clubs seront tenus de laisser les joueurs concernés par la CAN à disposition de leur sélection nationale. Le Forum des ligues mondiales, qui regroupe les principales ligues européennes, avait soumis cette requête la semaine dernière et celle-ci a finalement été acceptée. «La CAF a décidé de prendre un engagement de solidarité concernant la libération des joueurs par leurs clubs respectifs dans certaines circonstances», indique un courrier signé par le secrétaire général adjoint de la FIFA, Mattias Grafström, avant de détailler les modalités de ce compromis.

De quoi soulager les clubs anglais qui devaient initialement perdre leurs internationaux africains le 27 décembre, en plein Boxing Day. « Cette décision est prise dans un esprit de bonne volonté et de solidarité avec les clubs concernés en reconnaissance du fait qu'ils ont été affectés par la recrudescence de cas Covid", est-il écrit dans une lettre de la FIFA envoyée ce dimanche à l'association européenne des clubs (ECA).

En France, les clubs ne pouvaient pas compter au départ sur leurs internationaux africains pour les 16e de finale de la Coupe de France (les 2 et 3 janvier, sauf Lens-Lille le 4). Cette nouvelle orientation peut donc changer la donne.