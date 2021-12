Franklin Nyamsi règle ses comptes avec Méité Sindou

Franklin Nyamsi a craché ses vérités à Méité Sindou, un ancien collaborateur de Guillaume Kigbafori Soro. Le professeur de philosophie est allé jusqu'à traiter l'ancien secrétaire national à la gouvernance et au renforcement des capacités d' "incurable faux jeton".

Franklin Nyamsi : "À force d’insister dans le mal, Méité Sindou s’y abîmera"

C'est sans détour que Franklin Nyasmi s'est adressé à Méité Sindou à travers une publication sur la toile. En effet, le professeur de philosophie, récemment remercié par l'administration de l'Université de Rouen (France) a apporté une cinglante réponse au journaliste ivoirien qui, "à la recherche éperdue d'une nomination dans le gouvernement" d'Alassane Ouattara, aurait tenu "un festival de propos délirants contre le leader Guillaume Soro dans sa feuille de chou, Nord-Sud".

Il faut rappeler que Méité Sindou a longtemps fait partie du cercle restreint de Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui en profond désaccord avec Alassane Ouattara. Le journaliste ivoirien a officiellement annoncé sa rupture avec l'ex-chef rebelle le 24 juin 2020.

"Par le présent courrier, je vous adresse ma démission du Mouvement générations et peuples solidaires (GPS). Cette démission vaudra ainsi simultanément pour mes qualités d’adhérent, de membre du Conseil d’orientation et de coordination", avait-il fait savoir dans un communiqué. La rumeur du départ de Méité Sindou avait enflé avant d'être démentie par le fondateur de GPS (Générations et peuples solidaires).

Méité Sindou est allé plus loin en s'engageant pour la victoire d'Alassane Ouattara, candidat du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Franklin Nyamsi, pour sa part, est convaincu que l'ex-conseiller spécial de Guillaume Soro est un "incurable faux jeton". L'écrivain camerounais révèle que Méité Sindou et Alain Lobognon sont en compétition pour recevoir "l'onction suprême" du président ivoirien. "À force d’insister dans le Mal, Méité Sindou s’y abîmera magistralement", a conclu Franklin Nyamsi.