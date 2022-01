CAN 2021: L'Égypte fait qualifier la Côte d'Ivoire en huitièmes de finale

L'Égypte fait qualifier la Côte d'Ivoire en huitièmes de finale de la CAN 2021. Les Pharaons ont assuré leur qualification au tour suivant en venant à bout du Soudan (1-0), mercredi soir. Par ricochet, cette victoire acquise par le but de Mohamed Abdelqui permet aux Eléphants de Côte d'Ivoire et d'autres sélections, de se qualifier aussi en 8ème.

La Côte d'Ivoire parmi les meilleurs troisièmes qualifiés pour les huitièmes de finale

Sans forcer, Mohamed Salah et ses partenaires ont décroché une victoire précieuse contre le Soudan pour leur troisième sortie dans cette poule D. Avec une bonne occupation rationnelle du terrain, les Pharaons ont dominé la rencontre de bout en bout. Le seul et unique but de la rencontre est intervenu à la 35e minute sur un corner grâce à Mohamed Abdelmoneim.

Les sextuples champions d’Afrique terminent ainsi 2e de la poule D avec 6 points et se qualifient pour les huitièmes de finale. Ils ouvrent également la porte des 8èmes pour une Côte d'Ivoire mal classée qui affronte l'Algérie ce jeudi soir (19h00), pour la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des Nations.

La Côte d'Ivoire, la Gambie, le Mali et le Malawi sont aussi assurés de jouer le tour suivant avant même de disputer leur ultime match de la phase de groupe. En tête du groupe E, la Côte d'Ivoire n'a plus rien à craindre même en cas de défaite contre l'Algérie, jeudi. Avec quatre points, les Éléphants seront au pire des cas parmi les meilleurs troisièmes de la phase de groupe.

Une situation semblable à celle du groupe F, dans lequel la Gambie et le Mali se partagent pour le moment les deux premières places avec quatre points. Troisième du groupe B avec quatre unités, le Malawi est dans le même cas.

Trois tickets encore en jeu

Les matches de groupes prévus ce jeudi détermineront les dernières nations qualifiées pour le tour suivant. Quatre sélections peuvent encore prétendre aux trois places restantes. Parmi elles, la Tunisie, la Guinée équatoriale et la Sierra Leone ont leur destin entre leurs mains. Un résultat nul suffirait à chacune d'entre elles pour se qualifier. Les Tunisiens peuvent même se permettre de s'incliner de moins de six buts d'écart.

En revanche, les Comores ont déjà disputé leurs trois rencontres et doivent attendre les derniers résultats. Actuellement derniers parmi les meilleurs troisièmes, seule une défaite de la Sierra Leone ou de la Guinée équatoriale d'au moins deux buts d'écart, enverrait les Coelacanthes en huitièmes.