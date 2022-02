CAN 2021: Fiche du match Egypte - Cameroun, infos clés à savoir

CAN 2021 - Demi-finales historique entre le Cameroun et l’Egypte qui s’affrontent ce jeudi 3 février 2022 au stade Paul Biya d'Olembe. Voici ce qu'il faut savoir sur la rencontre.

Egypte - Cameroun: Derby entre deux grandes nations de football pour une place en finale

Le Cameroun, pays hôte, et l'Egypte, détentrice du plus grand nombre de titres, s'affrontent à Yaoundé le jeudi 3 février 2022 pour une place en finale de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Cameroun 2021. Ce sera la 11e rencontre de Coupe d'Afrique des Nations entre l'Égypte et le Cameroun, aucune affiche n’a eu lieu plus souvent dans l'histoire de la compétition. Les détails de cette rencontre ci-dessous.

Fiche du match

Date : 3 février 2022

Heure : 20h00 heure locale (19h00 GMT)

Lieu : Stade Olembe, Yaoundé

Demi finales

Match : Cameroun - Egypte

Voici ce qu'il faut savoir sur la rencontre Cameroun vs Egypte:

● Ce sera la 11e rencontre de Coupe d'Afrique des Nations entre l'Égypte et le Cameroun, aucune affiche n’a eu lieu plus souvent dans l'histoire de la compétition.

● L'Égypte a remporté 3 de ses 4 derniers matchs de Coupe d'Afrique des Nations contre le Cameroun (1 défaite), marquant 9 buts, après n'avoir marqué que 2 buts lors de ses 6 précédentes rencontres contre les Lions indomptables dans la compétition (1 victoire, 2 nuls, 3 défaites).

● Le Cameroun s'est qualifié pour la finale lors de 7 de ses 9 demi-finales en Coupe d'Afrique des Nations, seule… l’Egypte (8) a plus souvent passé ce cap dans l'histoire de la compétition.

● Le pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations a été éliminé lors de 3 de ses 5 dernières demi-finales dans la compétition, l'Égypte étant le dernier pays hôte à passer ce tour (2-1 contre le Sénégal en 2006).

● Depuis début 2017, aucun joueur n'a été impliqué dans plus de buts (9) en Coupe d'Afrique des Nations que l’attaquant de l’Egypte Mohamed Salah (6 buts, 3 assists) et celui du Cameroun Vincent Aboubakar (7 buts, 2 assists).