Sorcellerie dans le football: Les confidences du joueur Asamoah Gyan

La sorcellerie existe bel et bien dans le football, j’en ai été victime, confie l’international Ghanéen Asamoah Gyan qui explique son impact sur sa carrière.

Asamoah Gyan: "Il y a des choses que je ne peux pas dire, mais ces rituels ont eu un impact sur ma carrière"

Pour Asamoah Gyan, ex-footballeur international ghanéen, le phénomène de magie noire, notamment la sorcellerie, n’est pas nouveau dans le football africain.

L’on peut être parfois tenté alors à faire appel aux services d’un sorcier ou d’un conseiller spirituel pour se protéger et s’attirer la chance. Asamoah Gyan qui a connu des succès dans sa carrière, mais aussi de terribles déceptions, lève un coin de voile sur cette pratique occulte.

«Oui c’est un phénomène qui existe très bien dans le milieu du football. Je connais personnellement des joueurs qui se sont rendus dans des cimetières pour déterrer des corps et procéder à des rituels terrifiants. Certains coéquipiers ont tenté de m’atteindre avec ces rituels. Certains de leurs sorts ont fonctionné sur moi. Il y a des choses que je ne peux pas dire, mais ces rituels ont eu un impact sur ma carrière en club comme en sélection. Les gens du milieu savent de quoi je parle. Le football est une jungle où chacun veut briller par tous les moyens », a confié au cours d’un entretien Asamoah Gyan, finaliste de la Coupe d'Afrique des nations 2010 et 2015, joueur le plus capé et le meilleur buteur de l'histoire de la sélection ghanéenne avec 51 buts inscrits.

Asamoah Gyan a marqué l’histoire du football africain de la dernière décennie. Le joueur ghanéen est considéré comme l’un des meilleurs attaquants africains de sa génération.

La carrière de l’ex-footballeur du Stade Rennais a été parsemée d’embûches. On se souvient encore de son penalty manqué contre l’Uruguay en quart de finale de la coupe du monde 2010. Il y a eu aussi les nombreux rendez-vous manqués avec les nations de football de la Coupe d’Afrique.