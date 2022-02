Locko en mode Saint-Valentin: Doctor love déclare sa flamme pour...

À l'heure de la Saint-Valentin 2022, le chanteur Locko, de son nom civil Charles Arthur Locko Samba, fait planer un parfum d'amour. Le plus amoureux des artistes camerounais a déclaré ses intentions pour ce 14 février.

Locko! Mister love réclamé pour la Saint-Valentin

L’année dernière, à la même période, Locko, l’artiste aux sons envoûtants, a déclaré, dans une publication sur facebook, recevoir plusieurs messages de ses fans qui lui demandent une chanson pour la Saint Valentin, la fête des amoureux.

Très honoré, l’auteur-compositeur, beatmaker, chanteur, interprète et guitariste, a accepté volontiers le défi. Pour ce lundi 14 février, c’est Bonapriso, un quartier résidentiel de la capitale économique du Cameroun, Douala, qui va accueillir Mister lover.

Il a partagé l’information via sa page Facebook, qui a d’ailleurs fait réagir beaucoup de ses fans. « Ma Lockomotive, et si on célébrait la Saint-Valentin ensemble ? Ce lundi 14 février dès 20 heures (19h00 GMT), je serai en live au restaurant One Rooftop (Bonapriso, Douala), pour une soirée spéciale dédiée à l’amour… », a écrit l’artiste sur sa page Facebook.

Les réactions ont aussitôt fusé. « Bro, j’ai écouté ton album, tu as trop élevé le niveau. C’est trop fort. La prochaine fois, il faut faire simple et ça aura plus d’impact », a suggéré Stéphane Bassanguen. « Je serai là big. Pour qu’on puisse chanter sur scène ensemble. J’imagine déjà le public qui sera content », espère Daçkash.

« Locko, je vous adore ainsi que toutes ces chansons. Je peux écouter vos chansons à longueur de journée sans que je m’ennuie. Validé depuis la République Démocratique du Congo », a également commenté Jack’b Israël. « Quand viendras-tu au Sénégal, fan depuis là-bas », a demandé Buabey Tatiana.

L’artiste a ainsi répondu à son fan, en écrivant : « normalement dans quelques semaines ». Une réponse qui laisse entendre logiquement que l’artiste camerounais Locko, devrait bientôt se produire dans un concert à Dakar (Sénégal).