Sénégal: Macky Sall immortalise Abdoulaye Wade à Diamniadio

Ce mardi 22 février 2022, la ville nouvelle de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar, va vibrer au rythme de l’inauguration du plus beau stade d’Afrique de l’Ouest baptisé “Stade Abdoulaye Wade” du Sénégal.

Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio: Découvrez le joyau inauguré ce mardi

Le Sénégal s'apprête à inaugurer son tout nouveau stade situé à Diamniadio. Il sera baptisé du nom de l’ancien président Abdoulaye Wade, selon la volonté de l’actuel chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall. Après seulement deux ans de travaux, le nouveau stade de Diamniadio, où doit se tenir le prochain match de Lions de la Téranga face aux Pharaons d’Égypte lors des barrages pour la Coupe du monde 2022, le joyau sera réceptionné et inauguré par le chef de l’Etat Macky Sall, ce 22 février 2022.

« Je suis heureux d’annoncer que ce 22 février je procéderai à la cérémonie d’ouverture du stade du Sénégal à Diamniadio, offert en cadeau à la jeunesse sénégalaise », déclarait le Chef de l’État qui s’exprimait lors de la cérémonie de réception des Lions devant le Palais de la République.

Ce stade à l’anglaise sans piste d’athlétisme, d’une capacité de 50 000 places, a coûté environ 155 milliards de francs CFA et a été construit pour les besoins des Jeux olympiques de jeunesse (JOJ) que Dakar va abriter en 2026. L’infrastructure est située à côté du stade de basket Dakar Arena, l’une des plus grande arène de basket en Afrique.

Mieux, le Stade du Sénégal, qui sera inauguré ce mardi, portera le nom du Président Abdoulaye Wade. C’est une information rapportée par le Parti Démocratique Sénégalais qui nous apprend que le Président de la République, Macky Sall en a informé le Pape du Sopi dans une lettre envoyée depuis la semaine dernière dont le contenu est ainsi libellé:

« A la suite de la lettre adressée la semaine dernière par le Président de la République, Macky Sall au Président Abdoulaye Wade l’informant de sa décision de donner son nom au nouveau grand stade national construit à Diamniadio, ce dernier tient tout d’abord à féliciter le Président Macky Sall pour cette réalisation et à dire combien il est honoré par ce geste et cette marque de reconnaissance qu’il accepte.

A cette occasion, Me Abdoulaye Wade au-delà de sa personne, dédie cette haute marque d’estime à tous ses anciens collaborateurs civils et militaires, aux militants, admirateurs, sympathisants, fonctionnaires et civils et particulièrement à la jeunesse sénégalaise, aux mères du Sénégal, ainsi que de toute l’Afrique dont nos résultats actuels ne sont que le produit de leur permanent labeur et infini courage.

Le Président Abdoulaye Wade les appelle tous à unir leurs forces pour la réalisation d’autres rêves encore plus grands au profit exclusif du Sénégal et de l’Afrique. Puisse cette merveilleuse réalisation être le témoin de nombreuses nouvelles victoires africaines à l’image des valeureux sportifs Sénégalais qui viennent de remporter la Coupe d’Afrique des Nations », stipule le communiqué du PDS.