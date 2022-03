BTP: Les femmes déconstruisent les stéréotypes dans le secteur

Intervenant lors d’un panel sur le thème « Les stéréotypes des femmes dans le BTP, comment passer outre ? ». Les cheffes d’entreprises à travers leurs différentes expériences professionnelles, ont invité les femmes à s’armer de courage, à se former, à faire fi des croyances et pressions des hommes pour réussir dans le domaine du BTP.

Mariam Kanozoé et Djetou Rosalie, cheffes d'entreprises, reçoivent les prix d’excellence du BTP

Deux femmes chefs d’entreprise ont reçu les prix d’excellence du bâtiment et de travaux publics (BTP), pour « leur combat et leur contribution » à l’émergence de ce secteur qui a été longtemps dominé par les hommes.

Le conseil d’administration et la direction exécutive du Groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics (GIBTP), à travers son vice-président, Jean Pascal Ouédraogo, a remis des prix d’excellence du BTP, respectivement à la cheffe de la société Rosebate, Mme Djetou Rosalie, spécialiste dans la signalisation routière, et la cheffe de BTP du bitumage des routes, Mariam Kanozoé, décorée à titre posthume et représentée par sa fille.

Mme Djetou qui s’est dit très honorée par cette distinction, a souligné que ce prix est la reconnaissance du travail abattu depuis 1981.

Cette récompense a été faite lors d’un panel sur le thème “Les stéréotypes des femmes dans le BTP, comment passer outre ?”, initié par le conseil d’administration et la direction exécutive du GIBTP, en vue de faire ressortir les difficultés et les entraves aux métiers du BTP.

Jean Pascal Ouédraogo, d’indiquer que cette tribune ouverte aux femmes leaders du BTP consiste « à développer la problématique liée à leur épanouissement dans le secteur du bâtiment et faire en sorte qu’elles puissent faire ressortir les difficultés et les entraves au métier. »

Il a par ailleurs souligné que bien que le BTP soit le 3ème secteur pourvoyeur d’emplois en Côte d’Ivoire, les femmes sont sous représentées, à cause des barrières liées à l’éducation et aux mentalités. Par conséquent, cet atelier avait pour but de faire changer les mentalités et d'orienter les jeunes dans ce secteur d’activités.

« Nous avons besoin de vous dans nos entreprises, sur nos chantiers, nos comités de direction pour construire un monde plus juste et plus durable », a-t-il dit aux jeunes.

Cette tribune d’échange des femmes leaders et chef d’entreprise du BTP, qui s’inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes (JIF), a été l’occasion pour ces femmes d’instruire l’auditoire sur les obstacles qu’elles ont rencontrés dans l’exercice de leur fonction et comment elles ont réussi leur carrière malgré les stéréotypes.