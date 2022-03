Revivez l'incroyable mariage de Lisa Bictogo, fille d'Adama Bictogo (vidéo)

Des noces pompeuses pour Lisa Bictogo et Rachid Sarr qui se sont dit OUI pour le meilleur et pour le pire devant Dieu et devant les hommes. Pour sa fille, l'ancien ministre ivoirien Adama Bictogo a sorti les grands moyens en étalant son immense fortune le weekend à L'Espace Laguna, au pied du 3ème pont d'Abidjan, situé dans le quartier huppé de la Riviera Golf dans la commune de Cocody.

Adama Bictogo offre des noces de deux semaines à sa fille Lisa Bictogo sur les bords de la Lagune Ebrié

Ces noces féériques durent depuis 2 semaines selon plusieurs témoignages. Eh bien! Les photos de ce mariage de rêve font le buzz depuis quelques jours sur les réseaux sociaux.

Le père de la mariée qui n’est autre que l’homme d’affaire ivoirien et personnalité de premier plan au sein du parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, le RHDP, Adama Bictogo a sorti le chéquier xxl qu’il fallait, rien qu’à voir ces images diversement commentées par les internautes.

Dans une vidéo devenue virale sur la toile, l’on voit Lisa Bictogo au bras de son géniteur, le magnat ivoirien, tout heureux, est vêtu d’un somptueux costume sombre. La fille et le père font leur entrée dans une salle archicomble de personnalités politiques, de la mode, du monde sportif ainsi que des amis proches de la famille.

Rappelons que le ministre Adama Bictogo est le secrétaire exécutif du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire. Il est élu vice-président de l'Assemblée nationale depuis le 14 avril 2021.