Titrologie: Gbagbo retourne dans son fief, Compaoré condamné

La visite historique de Laurent Gbagbo dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, notamment dans la ville martyre de Duékoué, anime la titrologie du jeudi 7 avril 2022. La presse ivoirienne, très partisane, à l’instar de la classe politique, est divisée sur cette tournée lourde de sens dans les régions de Cavally et du Guémon.

Titrologie : "Laurent Gbagbo retourne vendre à nouveau du vent au peuple Wê” du Guémon et Cavally

L'arrivée de l'ancien président de la République suscite déjà de vives tensions. Nous apprenons dans les colonnes de Le Matin que les chefs Wê s'opposent à la venue de Laurent Gbagbo dans l'ouest de la Côte d'Ivoire.

Notre confrère écrit que ces chefs traditionnels disent "non" à la visite du fondateur du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) dans leur région. Pour sa part, L'Essor ivoirien donne les raisons des "dangers" de la venue de Gbagbo à l'ouest.

Le journal indique que l'objectif du "Woody" de Mama est de "réveiller les vieux démons". Le Jour Plus note dans sa titrologie que "la visite annoncée de Gbagbo attise déjà la haine".

Onze ans après le massacre de Duékoué qui a fait plus de 800 morts en 2011 appartenait à l'ethnie Guéré, jugée favorable à Laurent Gbagbo, puis la condamnation d’Amadé Ouérémi à la prison à perpétuité par une cour d'assises ivoirienne, l’ancien chef de l’Etat arrive ce jeudi dans l’ouest de la Côte d’Ivoire.

Il sera à Duékoué le vendredi 08 avril 2022. C’est l’occasion pour le quotidien d’information La voie Originale de faire “un retour sur le génocide Wê”. Pour Koné Katinan, “Gbagbo va guérir une plaie profonde” par cette visite controversée.

Si Le Quotidien d’Abidjan annonce une “mobilisation record pour Gbagbo”, nous apprenons dans les colonnes de Le Nouveau Réveil que les deux régions des Wê, le Guémon et le Cavally sont sur le "qui-vive" et une “ambiance d’alerte et de méfiance” règnent dans la ville de Duékoué.

Pour les quotidiens proches du pouvoir en place, Laurent Gbagbo retourne vendre à nouveau du vent au peuple Wê”, rapporte Le Jour plus.