Soubré : La gendarmerie démantèle un site d’orpaillage illégal

La gendarmerie nationale a procédé au démantèlement d’un site d’orpaillage illégal dans le département de Soubré, notamment dans le campement d’Attiokê, situé dans la sous-préfecture d’Okrouyo.

Soubré : Du matériel saisi lors du démantèlement d’un site d’orpaillage illégal

Selon une information relayée par la gendarmerie nationale, un site d’orpaillage clandestin a été démantelé dans la nuit du mardi au mercredi 11 mai 2022. Les faits ont eu lieu dans la ville de Soubré (sud-ouest de la Côte d’Ivoire), précisément dans le campement d’Attiokê, sur le fleuve Sassandra.

Notre source indique que plusieurs matériels ont été saisis au cours de l’opération. Notamment, 13 dragues, 4 concasseurs, 30 bassines, mais également 270 bidons, 3 motos pompes.

On se rappelle qu’à l’issue d’une rencontre le jeudi 29 juillet 2021, le Conseil national de sécurité (CNS) avait dressé le bilan de la lutte contre l’orpaillage clandestin. Il a déclaré dans un communiqué que 132 abris de fortune avaient été détruits et 33 motopompes, 30 dragues et 14 motocyclettes saisies lors de cette opération.

Le président de la République a félicité les ministres en charge de la Défense et de la Sécurité et les grands commandements pour l’amélioration de la situation sécuritaire générale. Il les a instruits de poursuivre les opérations de lutte contre le grand banditisme et l’orpaillage illégal.